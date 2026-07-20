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挨批隱匿？新竹驗出甲醛炊粉 竹市府：依規定啟動稽查、抽驗與下架

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
產品經衛生局實驗室初驗檢出甲醛後，市府即於6月8日要求業者將相關產品下架封存。圖／新竹市政府提供
產品經衛生局實驗室初驗檢出甲醛後，市府即於6月8日要求業者將相關產品下架封存。圖／新竹市政府提供

食安問題連環爆，新竹市長高虹安今召開食安事件跨局處應變會議，明好企業社生產「農耕牌炊粉」多批次檢出甲醛，遭質疑隱匿不公開。新竹市衛生局表示，市府5月底獲報後，依中央規定及食安事件處理程序持續查廠、抽驗、下架回收及行政調查，均依法依程序推進。

衛生局表示，針對明好企業社「農耕牌炊粉」多批次檢出甲醛事件，市府於5月底接獲台南市政府衛生局通報後，6月3日請食藥署偕同至製造場所進行查廠，由於現場已無該問題批號產品，市府除責令業者立即追蹤下游廠商下架回收並依食品安全事件處理程序，同步針對不同批號及其他品項抽驗4件，全面展開行政調查，以確認產品安全及釐清違規情形。

衛生局指出，為求謹慎及確保市民食品安全，市府提前採預防性措施，6月3日現場隨機抽驗的4件品項中，經衛生局實驗室初驗有3件檢出甲醛，檢驗結果一出，市府即於6月8日要求業者將相關產品下架封存，不可再售出，並再次前往製造廠抽驗不同批號及其他品項3件，送交食品工業發展研究所進行複驗。

衛生局說，待6月底確認首批3件及第二批3件產品複驗結果均檢出甲醛，共計6件產品不合格後，市府針對新產品批號責令全面下架並命其停止生產同類產品，限期改善製程及原料品管機制。後續市府即進行行政程序，針對業者涉嫌違反食品安全衛生管理法第15條規定依法裁處。

外界質疑市府隱匿不報、行政空窗，衛生局澄清，依據食藥署函釋，食品檢出甲醛後，應優先透過實地稽查釐清是否涉及人為添加，並非僅憑檢驗結果即可認定違規，市府均依中央規定依法行政，各項風險管控措施也於第一時間全面啟動，絕無隱匿、蓋牌或延宕情事。

此外，針對中聯油品檢出苯駢芘超標事件，衛生局表示，市府接獲食藥署通知涉及本市業者後，立即啟動跨局處稽查機制，要求相關業者全面查核、下架及回收受影響產品，並持續配合中央公布最新產品流向，滾動式辦理查核及回收作業。截至目前，已完成食品販售業、餐飲業、超市賣場及雜貨店等共140家業者查核，持續防杜問題產品流入市面。

市府呼籲，食品業者應落實自主管理，強化原料把關及製程管理，共同維護新竹米粉產業的優良品質與商譽。民眾如購買到問題產品，可洽明好企業有限公司退貨專線(03)522-1845辦理退貨；如有消費爭議，也可撥打全國消費者服務專線1950洽詢，以保障自身權益。

新竹市政府今日召開食品安全事件跨局處應變會議。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今日召開食品安全事件跨局處應變會議。圖／新竹市政府提供

甲醛 新竹 食安

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