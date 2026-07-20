苗栗第235處社區關懷據點揭牌 鍾東錦宣布共餐補助增加到1萬

牧田家庭關懷協會在苗栗縣頭屋鄉設立社區照顧關懷據點今天揭牌，全縣第235處，縣長鍾東錦宣布年底前可望將共餐補助，每月7000元調高到1萬元，並喊話鄉鎮市公所視財力編列預算配合加碼，跟上物價腳步，鼓勵更多長輩踴躍參與據點活動。

牧田家庭關懷協會社區關懷據點是頭屋鄉第6處，也讓全縣第235處，布建率達到84.83％，周一上午8點30分至下午3點30分開放，提供共餐及健康促進等多元服務，鍾東錦、立委邱鎮軍、議員鄭碧玉、孫素娥、曾美露、楊明燁，及頭屋鄉長徐鑫榮、代表會主席涂金臺等人揭牌。

縣社會處指出，牧田家庭關懷協會秉持「關懷在地、服務社區」的理念，最初從設立課輔班及小衛星據點開始，陪伴弱勢及需要關懷的兒少成長，提供安全、溫暖的學習與陪伴環境，關懷據點成立，再擴增照顧長輩健康與生活需求等服務。

鍾東錦頒發15萬元據點開辦費，並宣布將關懷據點共餐補助增加到1萬元，他以福隆便當漲價為例，認為政府不應呆板死守數據，盡管關懷據點的共餐補助，今年起已從原來每月6000元調高到7000元，但考量預算的同時，也要兼顧長輩共餐的菜色搭配和營養成分，因此決定將共餐補助加碼到每月1萬元，將與財主單位研商後趕在年底前落實。

此外，他將利用鄉鎮市長聯誼會開會的時機，拜託鄉鎮市公所也視財政狀況編列預算配合加碼，提高老人家參與活動和共餐意願，讓他們在熟悉的環境過得更幸福、快樂。