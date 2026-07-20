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頭屋鄉明德社區守護環境被看見 京鼎精密科技簽署ESG永續合作意向書

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德社區、京鼎精密科技股份公司今天簽署ESG永續合作意向書，以水寨下古道為場域，創造低碳、保育與共榮價值。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區、京鼎精密科技股份公司今天簽署ESG永續合作意向書，以水寨下古道為場域，創造低碳、保育與共榮價值。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德社區守護環境被看見，最近甫獲得國家環境教育獎社區組優等，縣府環保局牽線，今天更與京鼎精密科技股份公司簽署ESG永續合作意向書，以水寨下古道為場域，創造低碳、保育與共榮價值。

今天儀式在明德社區活動中心舉行，明德社區發展協會理事長謝文達、京鼎精密副總經理廖述煌代表簽署，縣府環保局副局長蔡政勳、林業及自然保育署新竹分署長夏榮生見證，縣議員徐筱菁、楊明燁等人到場致意，夏榮生地方帶領科技廠員工走出來守護環境，肯定「這是一件非常讚的事情」！

廖述煌指出，苗栗地區擁有豐富的山林資源與高度的生物多樣性，與公司實踐綠色科技，推動減碳綠色生活、生態保育，及共創永續價值理念契合，計畫不只是公益合作，也是公司推動永續共榮的志業與方向。

明德村社區人口不到千人，2017年利用環境條件，與林保署合作發展林下經濟養蜂產業，投入復育大胡枝子，及食蛇龜棲地維護與監測調查，前年低碳永續家園村里多元競賽，榮獲銀級村，今年7月12日揭曉的第10屆國家環境教育獎，也獲社區組優等肯定。

環保局指出，縣府推動企業ESG行動，與地方環境教育及社區永續發展接軌，促成京鼎精密與明德社區合作，包括共同認養古道，推動古道環境維護，修復及巡守工作；鼓勵企業員工參與在地志工行動，成為古道守護志工；結合生態保育理念，投入食蛇龜巡守行動，守護在地物種及棲地；推動環境教育與永續理念，深化企業與社區交流合作；建立長期合作機制，實踐低碳、保育與共生之永續發展目標。

謝文達說，合作機制為社區挹注更多的資源，例如社區去年投入食蛇龜保育工作，原30多名志工，京鼎精密員工一口氣就加入40人，去年通報10例食蛇龜，今年新增3例，此外，共同認養水寨下古道，也是在地文化的延續，期待是好的開始，將來更多的科學園區廠商投入ESG行動與地方合作。

苗栗縣頭屋鄉明德社區、京鼎精密科技股份公司今天簽署ESG永續合作意向書，以水寨下古道為場域，創造低碳、保育與共榮價值。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區、京鼎精密科技股份公司今天簽署ESG永續合作意向書，以水寨下古道為場域，創造低碳、保育與共榮價值。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德社區、京鼎精密科技股份公司今天簽署ESG永續合作意向書，以水寨下古道為場域，創造低碳、保育與共榮價值。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德社區、京鼎精密科技股份公司今天簽署ESG永續合作意向書，以水寨下古道為場域，創造低碳、保育與共榮價值。記者范榮達／攝影

ESG 永續 苗栗

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