竹市敬老愛心卡 10/16起可租借YouBike電輔車

新竹市政府今天宣布，10月16日起，長者及身心障礙者將可使用敬老卡、愛心卡社福點數租借境內（不含新竹科學園區）YouBike 2.0E電輔車，提供省力安全的綠色交通選擇。

新竹市政府發布新聞稿表示，自民國112年起，卡片使用範圍已陸續擴增至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目。

市府指出，去年8月再擴大敬老卡申辦對象至55歲以上原住民長者，並提高台鐵單趟補助點數上限；去年11月起，敬老卡及愛心卡每月點數提升至800點，農會及藥局每月使用上限提高至200點；今年元旦起，更推出行動不便者代買服務。

市府指出，目前敬老卡持卡人數已達6萬9684人，占全市65歲以上長者約91%；截至今年6月底，累計服務已突破133萬人次，社福點數使用率也由112年的8%，提升至114年突破40%，顯示政策符合市民需求。

考量電輔車騎乘更省力、安全性更高，市府表示，將擴大敬老卡、愛心卡使用範圍，自10月16日起開放以社福點數借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E電輔車，鼓勵長者及身障者多加利用綠色運具，享受更便利、更友善的交通服務。