新竹縣增2處失智照護據點 盼落實長者在地老化

因應高齡社會趨勢，新竹縣政府近期攜手民間團體，於新埔鎮及關西鎮增設2處失智社區照護據點，使全縣總數達14處。其中新埔據點今天舉辦揭牌儀式，盼落實「在地老化」願景。

新竹縣政府發布新聞稿表示，縣內高齡人口比例持續攀升，包括峨眉鄉、北埔鄉、橫山鄉、關西鎮及新埔鎮等5個鄉鎮，老年人口比例均已超過20%，其中新埔鎮65歲以上人口更高達25%，顯見長照需求日益迫切。

縣府指出，新埔據點由「臺灣愛的萌芽福利協會」設立「延緩失智樂齡學堂」，並投入新台幣50萬元與聯新國際醫療體系合作，引進芬蘭延緩失智課程，每月提供2次高齡醫學問診，更與在地幼兒園合作推動「老幼共學」，透過跨世代互動減少長者孤獨感。

至於關西鎮據點，縣府指出，由新竹縣暮年拾光協會負責營運，該協會延續過去在峨眉、北埔及橫山等地的服務經驗，全面導入健康促進及社交課程，為偏鄉長者建立更完善的在地照護網絡。

新聞稿中，新竹縣政府高齡長照處長許瑜庭指出，研究顯示約45%的失智症風險可透過健康促進、規律運動、社交參與及共餐等方式延緩或預防，將持續結合醫療、長照及社區資源，擴增失智服務據點，打造更完善的高齡友善照護網絡，陪伴長者健康老化、活躍老化，安心在地生活。