美女里長徵貼身助理！條件曝光網暴動「想應徵男友」 她親揭最新進度

苗栗縣頭份市一位美女里長近日在臉書公開徵求貼身助理，希望對方能協助選舉期間跑行程、處理選務及選民服務等工作，除了開出需具備駕照、能配合早出晚歸等條件外，也註明有相關經驗者優先錄取。徵才資訊曝光後，立刻吸引大批網友關注，不少人直呼想應徵，甚至有人嗨喊：「想應徵男朋友。」

適逢地方選舉，苗栗縣頭份市文化里現任里長鍾孟儒近日在臉書發布徵才訊息，公開招募一名貼身助理，協助處理選務相關工作，消息曝光後也引發不少網友關注。

根據徵才內容，工作項目包括陪同跑行程及活動支援、協助安排和控管行程、簡單社群紀錄，以及協助處理選民服務與其他臨時交辦事項；選舉期間須能配合早出晚歸及假日勤務。

在應徵條件方面，鍾孟儒表示，應徵者須具備普通小型車駕照，且駕駛技術熟練、能安全駕車，並需具備責任感、抗壓性高、守時等特質，不抽菸者佳。此外，也希望應徵者能配合選舉期間密集行程、具團隊合作精神、無不良嗜好，並具備保密觀念，若有選舉、助理、活動執行或服務業相關經驗者將優先錄取。

鍾孟儒因亮麗外型備受關注，她會透過社群分享服務里民的日常，時常騎著腳踏車穿梭於文化里巷弄之間，親力親為的形象吸引不少人追蹤，目前在臉書已有約2.5萬位粉絲。

此次徵才消息曝光後，也引發大批網友討論，不少人表示，「想應徵，但要排很後面了」、「美麗又認真的里長」、「跟正妹里長一起工作也不會累」、「想挑戰、想換跑道的人，是個很適合磨練自己的工作」、「好羨慕頭份要出現一位美麗的代表」、「一定超多人報名」、「哇！可能要爆滿了！我可以嗎」。還有人歪樓笑喊：「想應徵男朋友」、「我會開車，也可以當你的保鑣」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，鍾孟儒今年決定轉換跑道，參選頭份市第3選區市民代表，由於選區從原本的1個里擴大至8個里，選務工作量大幅增加，因此決定公開招募貼身助理，希望分擔選戰期間的工作負擔。

鍾孟儒也透露，自從18日發布徵才貼文後，已陸續收到約10份履歷，不過目前應徵者的條件仍未完全符合需求，因此尚未安排面試。