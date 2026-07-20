快訊

投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1100點收跌221點

驚傳爆炸聲！員林鬧區透天厝疑電動車起火 救出2受困者

美籍駐台記者讚「台灣重現亞洲四小龍氣勢」！揭美台重大轉變

聽新聞
0:00 / 0:00

大千醫院捐贈20萬籌建「創世嘉義新院」 公益兒童劇圓植物人天倫夢

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗大千綜合醫院宣布捐贈20萬元給創世基金會，全力協助籌建「創世嘉義新院」，為更多弱勢植物人家庭點亮希望。圖／大千醫院提供
苗栗大千綜合醫院宣布捐贈20萬元給創世基金會，全力協助籌建「創世嘉義新院」，為更多弱勢植物人家庭點亮希望。圖／大千醫院提供

醫療不只治癒身體，更溫暖人心！苗栗大千綜合醫院宣布捐贈20萬元給創世基金會，全力協助籌建「創世嘉義新院」，為更多弱勢植物人家庭點亮希望；同時，也攜手知名「如果兒童劇團」，將於8月2日（日）下午4點在苗北藝文中心盛大演出公益兒童劇。

為了讓愛加倍，大千綜合醫院更慷慨認購劇票，轉贈給在地弱勢家庭的孩童，邀請他們進劇場看戲，呼籲社會大眾一同響應「看好劇、做好事」，只要捐款600元即可索取一張入場券。

大千院長徐千剛本身是苗栗土生土長的在地子弟，長期投入社會公益，身兼苗北藝文中心董事長的他表示，醫療不只是冰冷的儀器，更要看見病人與家庭的需要。就像今天記者會現場，看到植物人「小文」在創世與醫護長年照護下，今天終於能圓夢，陪著兒子看一場遲到了七年的戲，重溫天倫之樂，這就是最動人的生命奇蹟。

創世院民小文在32歲時因車禍不幸成為植物人，當時她的小兒子年僅5歲。出事前，小文原本計畫帶年幼的兒女去欣賞兒童劇，這份承諾卻因一場車禍戛然而止。漫長的七年過去，創世苗栗院在悉心照護的過程中得知了這個心願，終於在今天攜手大千綜合醫院，為這對母子圓了當年的看劇夢。

創世基金會苗栗分院長陳綠蓉表示，創世40年來服務了近2萬個家庭，是無數面臨變故家庭的堅實依靠。目前嘉義院因空間限制難以增床，但嘉義地區仍有2388位植物人與重度臥床失智老人等待救助，籌建新院刻不容緩。

大千綜合醫院和創世基金會苗栗院共同呼籲社會大眾一同響應「看好劇、做好事」，只要捐款600元即可索取一張入場券。同時，現場也特別感謝偉盛整合設計、儒鴻企業、苑武楓霏敬來了、張輝雄董事長、廣源造紙謝廣源董事長、台灣保來得、聯嘉光電、國際崇她苗栗社、苗栗玉清宮及頭份獅子會等愛心企業與社團的鼎力支持。

記者會現場邀請植物人「小文」母子及幼稚園小朋友，呼籲社會大眾一同響應「看好劇、做好事」，只要捐款600元即可索取一張公益兒童劇入場券。圖／大千醫院提供
記者會現場邀請植物人「小文」母子及幼稚園小朋友，呼籲社會大眾一同響應「看好劇、做好事」，只要捐款600元即可索取一張公益兒童劇入場券。圖／大千醫院提供

創世基金會 苗栗

延伸閱讀

竹秀30周年當年寶寶變今日醫護人員 傳承守護偏鄉

嘉義重度自閉症青年奪特奧金牌 返嘉基鼓勵慢飛家庭有信心

金門家扶募大專新鮮人助學金 旅台金門女兒捐40萬助弱勢生

紙風車新北在地故事首登場 芭比娃娃之鄉泰山入戲

相關新聞

漢光演習擬區域「斷網降速」 竹市布建132處免費Wi-Fi作通訊備援

NCC配合今年漢光演習的城鎮韌性演習，首度規畫「斷網」科目引發討論。國防部長顧立雄今說，這次「斷網」科目是對局部地區初步進行「行動網路」降速半小時，固網部分不受影響。這次涵蓋的地區包括北部到中部的14個縣市，最南到嘉義縣市，台南以南不演練。

敬老愛心卡服務再升級 高虹安宣布10月16日起擴大YouBike 2.0E租借

新竹市政府積極推動「老幼共好、幸福友善」社福政策，2023年起擴大敬老愛心卡使用範圍，市長高虹安今宣布，今年10月16日起長者及身心障礙者將可使用敬老愛心卡社福點數借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車），提供更多元的交通選擇，讓長者及身障者騎得更輕鬆、更安全，也兼顧運動健康與低碳永續，共同打造宜居永續城市。

大千醫院捐贈20萬籌建「創世嘉義新院」 公益兒童劇圓植物人天倫夢

醫療不只治癒身體，更溫暖人心！苗栗大千綜合醫院宣布捐贈20萬元給創世基金會，全力協助籌建「創世嘉義新院」，為更多弱勢植物人家庭點亮希望；同時，也攜手知名「如果兒童劇團」，將於8月2日（日）下午4點在苗北藝文中心盛大演出公益兒童劇。

16年防疫老兵陳淑珠有如「阿信」 獲防疫人員貢獻獎肯定

苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠是16年防疫老兵，曾連續100天沒有休假，打過新冠肺炎疫情一戰，今年5、6月苗栗縣首例麻疹群聚事件，30天全力防阻擴散，工作有如「阿信」，最近獲得全國性獎項惠德醫學發展暨人才培育基金會感管防疫人員貢獻獎肯定。

桃市納管德州撲克場所！校園200公尺內禁設 違者最高罰30萬元

近年桃園市德州撲克營業場所逐漸增加，部分隱身住宅區或社區大樓，並提供桌具供不特定民眾使用，衍生涉賭疑慮。為防堵業者假借休閒娛樂名義經營賭博，桃園市經發局今表示，已公告將「提供德州撲克桌具供民眾使用之營業場所」比照麻將營業場所納入管理，除須符合建築物使用類組規定，也不得設置於各級學校周邊200公尺範圍內，違者最高可處30萬元罰鍰。

竹北某社區水質變差家中狂冒小蚊蟲 追查驚見水塔蓋2年沒關

新竹縣竹北市某社區住戶近日發現水質變差，廚房、浴室還容易出現蚊蟲及果蠅，總幹事查看驚見頂樓水塔蓋未關，且已2年未清洗。新竹縣公寓大廈及社區服務協會創會長杜文中提醒，水塔應每6個月至1年清洗1次，確保用水衛生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。