大千醫院捐贈20萬籌建「創世嘉義新院」 公益兒童劇圓植物人天倫夢

醫療不只治癒身體，更溫暖人心！苗栗大千綜合醫院宣布捐贈20萬元給創世基金會，全力協助籌建「創世嘉義新院」，為更多弱勢植物人家庭點亮希望；同時，也攜手知名「如果兒童劇團」，將於8月2日（日）下午4點在苗北藝文中心盛大演出公益兒童劇。

為了讓愛加倍，大千綜合醫院更慷慨認購劇票，轉贈給在地弱勢家庭的孩童，邀請他們進劇場看戲，呼籲社會大眾一同響應「看好劇、做好事」，只要捐款600元即可索取一張入場券。

大千院長徐千剛本身是苗栗土生土長的在地子弟，長期投入社會公益，身兼苗北藝文中心董事長的他表示，醫療不只是冰冷的儀器，更要看見病人與家庭的需要。就像今天記者會現場，看到植物人「小文」在創世與醫護長年照護下，今天終於能圓夢，陪著兒子看一場遲到了七年的戲，重溫天倫之樂，這就是最動人的生命奇蹟。

創世院民小文在32歲時因車禍不幸成為植物人，當時她的小兒子年僅5歲。出事前，小文原本計畫帶年幼的兒女去欣賞兒童劇，這份承諾卻因一場車禍戛然而止。漫長的七年過去，創世苗栗院在悉心照護的過程中得知了這個心願，終於在今天攜手大千綜合醫院，為這對母子圓了當年的看劇夢。

創世基金會苗栗分院長陳綠蓉表示，創世40年來服務了近2萬個家庭，是無數面臨變故家庭的堅實依靠。目前嘉義院因空間限制難以增床，但嘉義地區仍有2388位植物人與重度臥床失智老人等待救助，籌建新院刻不容緩。

大千綜合醫院和創世基金會苗栗院共同呼籲社會大眾一同響應「看好劇、做好事」，只要捐款600元即可索取一張入場券。同時，現場也特別感謝偉盛整合設計、儒鴻企業、苑武楓霏敬來了、張輝雄董事長、廣源造紙謝廣源董事長、台灣保來得、聯嘉光電、國際崇她苗栗社、苗栗玉清宮及頭份獅子會等愛心企業與社團的鼎力支持。