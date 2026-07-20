桃園候鳥季登場 跨季活動串聯夏冬

桃園市環保局今天表示，桃園候鳥季已經登場，環保局首度推出跨季「桃海的飛行詩篇」系列活動，自夏季延續至冬候鳥季，結合賞鳥、生態教育及公民科學，預計吸引逾萬人次參與。

桃園市政府環保局長顏己喨指出，桃園擁有國家級重要濕地等優質棲地，在復育推動下，累計記錄311種鳥類，每年吸引逾9000隻候鳥停棲。今年首度規劃「桃海的飛行詩篇」系列活動，除了賞鳥導覽，也規劃創意繪畫、鳥類攝影票選及賞鳥計數挑戰，盼透過民眾參與提升對海岸與濕地保育的重視。

環保局表示，9月至10月將舉辦「桃園候鳥繪畫票選」及「飛羽瞬影選拔賽」，其中攝影比賽徵件至9月30日截止，民眾參與線上投票有機會抽中限量60份的電子禮券。此外，也將推出「羽翼計數大挑戰」，鼓勵民眾透過eBird平台記錄鳥類，累積公民科學資料。

環保局表示，「桃海的飛行詩篇」系列活動成果將於年底海洋保育成果展呈現，後續資訊可至環保局臉書（Facebook）粉絲專頁「護守桃花源」查詢，邀請民眾把握候鳥季走訪桃園海岸，認識濕地生態並共同投入保育行動。