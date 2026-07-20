16年防疫老兵陳淑珠有如「阿信」 獲防疫人員貢獻獎肯定

苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠是16年防疫老兵，曾連續100天沒有休假，打過新冠肺炎疫情一戰，今年5、6月苗栗縣首例麻疹群聚事件，30天全力防阻擴散，工作有如「阿信」，最近獲得全國性獎項惠德醫學發展暨人才培育基金會感管防疫人員貢獻獎肯定。

陳淑珠近在防疫工作表現備受肯定，先後獲得2012年行政院模範公務人員獎、2018年衛生福利部績優防疫人員、2019年考試院公務人員傑出貢獻獎、2023年台灣傑出護理人員獎，今年再獲惠德感管人員貢獻獎，全國僅一名防疫人員名額，將於8月1日台大醫學院101講堂接受頒獎表揚。

她以防疫「守門員」為榮，雖是老兵但工作有如「阿信」，抱持「防疫就是甘苦」、「防治就是甘願」的理念，認為畢竟平時在傳染病防治及疫苗催打，工作是很難討人喜歡，小小螺絲釘可以獲得這麼多榮譽，將持續「心中的願有多大，力量就有多大」全力以赴。

防疫如作戰，苗栗縣今年5、6月首度發生麻疹2人群聚事件，確診足跡至外縣市，接觸者匡列同住者、職場、民宿、餐飲業者，及就醫接觸者488人，每天健康監測，10人就醫開設就醫綠色通道及工作群組、避免疫情擴散，30天成功防阻疫情。

此外，2021年6月苗栗縣爆發新冠肺炎科技廠移工群聚疫情，陳淑珠臨危受命，夜以繼日工作，幾乎天天睡覺3至5個小時，曾經1天開出1400張居家隔離單，曾連續100天沒有休假，隨時掌握防疫、疫苗相關訊息發布，避免資訊落差及鄉親恐慌。