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漢光演習擬區域「斷網降速」 竹市布建132處免費Wi-Fi作通訊備援

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今年NCC將在城鎮韌性演習規畫「斷網」科目，範圍是行動通訊，不含固網。圖／聯合報系資料照片
今年NCC將在城鎮韌性演習規畫「斷網」科目，範圍是行動通訊，不含固網。圖／聯合報系資料照片

NCC配合今年漢光演習城鎮韌性演習，首度規畫「斷網」科目引發討論。國防部長顧立雄今說，這次「斷網」科目是對局部地區初步進行「行動網路」降速半小時，固網部分不受影響。這次涵蓋的地區包括北部到中部的14個縣市，最南到嘉義縣市，台南以南不演練。

對此，新竹市政府數位發展處表示，市府已在全市布建132處「iHsinchu」免費無線網路熱點，深入圖書館、活動中心等市民日常生活場域。因應演習期間可能出現行動網路降速情形，公共Wi-Fi可發揮動態互補功能，協助分流民眾上網需求，提升通訊備援能力，確保民生服務及災害應變期間資訊傳遞不中斷。

消防局表示，針對演習期間行動網路降速情況，已向中央數位發展部確認，119報案專線通訊不受影響，民眾如遇緊急事故，仍可正常撥打119求助，消防局也將持續掌握通訊狀況，確保救災指揮及應變作業順利運作。

漢光演習 城鎮韌性演習 國防部長

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