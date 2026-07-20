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桃市納管德州撲克場所！校園200公尺內禁設 違者最高罰30萬元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
德州撲克營業場所逐漸增加，桃園市經發局今表示，已公告將「提供德州撲克桌具供民眾使用之營業場所」納入管理，除須符合建築物使用類組規定，也不得設置於各級學校周邊200公尺範圍內，違者最高可處30萬元罰鍰。圖／桃園市經發局提供
德州撲克營業場所逐漸增加，桃園市經發局今表示，已公告將「提供德州撲克桌具供民眾使用之營業場所」納入管理，除須符合建築物使用類組規定，也不得設置於各級學校周邊200公尺範圍內，違者最高可處30萬元罰鍰。圖／桃園市經發局提供

近年桃園市德州撲克營業場所逐漸增加，部分隱身住宅區或社區大樓，並提供桌具供不特定民眾使用，衍生涉賭疑慮。為防堵業者假借休閒娛樂名義經營賭博，桃園市經發局今表示，已公告將「提供德州撲克桌具供民眾使用之營業場所」比照麻將營業場所納入管理，除須符合建築物使用類組規定，也不得設置於各級學校周邊200公尺範圍內，違者最高可處30萬元罰鍰。

經發局表示，市府自去年起針對易涉賭博性質的麻將營業場所建立管理機制，透過建築物使用類組認定及兒少保護相關規範，加強場所設置管理。考量近年德州撲克營業場所數量增加，且營運模式與麻將館相近，具有提供桌具供不特定民眾使用及易涉賭博等特性，因此比照麻將營業場所管理模式，將此類場所正式納入公告管理，以健全管理制度並維護公共安全及社會治安。

經發局指出，依今年7月6日公告，凡於桃園市公眾得出入的營業場所提供德州撲克桌具供民眾使用者，其建築物使用類組將依內政部國土管理署函釋認定為D-1組「供低密度使用人口運動休閒之場所」。此外，依兒童及少年福利與權益保障法規定，該類場所不得設置於幼兒園、國民中小學及高中職等學校周邊200公尺範圍內，透過建築管理及營業場所設置規範雙重把關，提高設立門檻。

經發局商業輔導科長周智業提醒，依建築法第73條規定，建築物應依核准使用類組使用，若未經核准擅自變更使用，依建築法第93條可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦相關手續；若屆期仍未改善，得按次處罰並停止使用。

經發局表示，此次公告延續市府近年強化易涉賭博場所管理政策，未來將持續結合跨局處聯合稽查機制，加強查核德州撲克等易涉賭博場所，督促業者遵循相關法令，共同維護校園周邊及社區生活安全。

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