竹北某社區水質變差家中狂冒小蚊蟲 追查驚見水塔蓋2年沒關

新竹縣竹北市某社區住戶近日發現水質變差，廚房、浴室還容易出現蚊蟲及果蠅，總幹事查看驚見頂樓水塔蓋未關，且已2年未清洗。新竹縣公寓大廈及社區服務協會創會長杜文中提醒，水塔應每6個月至1年清洗1次，確保用水衛生。

杜文中表示，該社區近期有住戶陸續向管理委員會反映，家中用水水質似乎變差，廚房、浴室也比過去容易孳生小蚊蟲及果蠅，社區總幹事獲報後前往頂樓檢查水塔，意外發現水塔蓋竟未關閉。

由於水塔長時間處於開放狀態，外界灰塵、昆蟲等異物可能進入，影響蓄水環境。總幹事進一步調閱社區過往維護紀錄後，又發現水塔距離上次清洗已長達2年，擔心水質及住戶用水衛生受到影響。

杜文中指出，社區發現問題後立即更換原有維護廠商，另尋廠商進場清洗水塔，同時修改社區相關規約，將原本未明確規範的水塔清洗頻率，改為每半年定期清洗1次，希望避免類似情況再次發生。

杜文中提醒，社區大樓水塔蓋應確實關閉並保持密閉，除避免蚊蟲、灰塵或其他異物進入，也應注意人員進出管理，降低蓄水設施遭破壞或汙染的風險。他建議，社區大樓可視實際使用及水質狀況，每6個月至1年清洗水塔1次。

杜文中說，過去曾有社區因長年未清洗水塔，造成水塔內部累積大量髒汙，甚至傳出住戶出現腸胃不適情形。他提醒，無論是透天住宅常見的不鏽鋼水塔、大樓地下蓄水池或建築物內供水管線，都與住戶日常用水品質密切相關，管委會及管理人員應建立定期檢查及清洗機制，確保社區用水衛生。