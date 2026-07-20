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敬老愛心卡服務再升級 高虹安宣布10月16日起擴大YouBike 2.0E租借

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市敬老愛心卡10月16日起擴大YouBike 2.0E租借。圖／新竹市政府提供
新竹市敬老愛心卡10月16日起擴大YouBike 2.0E租借。圖／新竹市政府提供

新竹市政府積極推動「老幼共好、幸福友善」社福政策，2023年起擴大敬老愛心卡使用範圍，市長高虹安今宣布，今年10月16日起長者及身心障礙者將可使用敬老愛心卡社福點數借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車），提供更多元的交通選擇，讓長者及身障者騎得更輕鬆、更安全，也兼顧運動健康與低碳永續，共同打造宜居永續城市。

高虹安指出，市府秉持「先提升使用率、再逐步增加點數」原則，不斷擴大敬老愛心卡服務內容。2023年起卡片使用範圍已陸續擴增至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目；去年8月再擴大敬老卡申辦對象至55歲以上原住民長者，並提高台鐵單趟補助點數上限；同年11月起，敬老卡及愛心卡每月點數提升至800點，農會及藥局每月使用上限提高至200點；今年1月1日起更推出行動不便者代買服務，持續優化長者及身障者的生活便利性。

高虹安說，目前敬老卡持卡人數已達6萬9684人，占全市65歲以上長者約91%；截至今年6月底累計服務已突破133萬人次，社福點數使用率也由2023年的8%，提升至去年突破40%，顯示政策符合市民需求，也獲得長者與身障者高度肯定。

高虹安表示，竹市自今年4月1日起已提供YouBike 2.0前30分鐘免費、YouBike 2.0E（電輔車）前30分鐘半價優惠。考量電輔車騎乘更省力、安全性更高，市府此次再擴大敬老愛心卡使用範圍，鼓勵長者及身障者多加利用綠色運具，享受更便利、更友善的交通服務。

高虹安說明，相關實施細節將另行公布，市府未來也將持續精進各項社會福利措施，落實照顧長者及身心障礙者的承諾，讓關懷更貼近生活、幸福更有感，打造人人都能安居、幸福友善的城市。

YouBike 高虹安 新竹

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