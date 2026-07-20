星期評論／落石成日常 苗62線安全路迢迢
苗六十二線二點五公里、大湖鄉富興村路段，七月十三日晚間發生嚴重落石，多顆上百噸巨石自百餘公尺高山壁滾落，畫面怵目驚心。對外界而言，或許只是巴威颱風帶來的一起災情，但對當地居民來說，卻是長期必須承受的日常風險，安全不能靠運氣，道路改善刻不容緩。
巴威颱風過境期間，苗六十二線「砲石路段」七月十三日清晨與晚間接連發生兩起落石。清晨最大石塊體積如小客車，所幸未波及人車；晚間則有多顆巨石夾帶大量土石傾瀉，一輛大貨車遭擠壓至路旁，駕駛雖僅受輕傷，卻驚魂未定。現場畫面中，大貨車在巨石旁顯得渺小，更凸顯災害威力。
對泰安鄉錦水村、八卦村兩千兩百多名居民而言，這並非偶發的事件。苗六十二線是對外主要聯絡道路，通勤、就醫與採買都仰賴此路，卻長期暴露於高風險之中。
該路沿汶水溪岸興建，一側臨溪、一側為陡峭山壁，地質脆弱，受地震與豪雨影響大，本就屬落石高風險區。縣府自二○二三年十一月起設置邊坡監控系統，至今已監測一百六十六次落石。警方統計，近三年至少五起落石擊車事故，造成一死八傷，並曾出現國賠案例，顯示問題長期存在。
落石事故後，縣長鍾東錦勘災，宣布縣府自籌二點五億至三億元興建明隧道，並爭取截彎取直工程，但要打造一條真正安全的道路，仍有相當距離。
隨極端氣候加劇，加上未來銜接雪霸國家公園雪見遊憩區工程將於二○三○年完工，觀光人潮勢必增加，苗六十二線安全更形重要。
作為關鍵門戶道路，中央與地方應加速整治，避免災害一再重演，確保用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。