桃園苗市AI揪亂丟垃圾 竹南跟進

街頭垃圾堆破壞觀瞻、環境衛生，民眾恨得牙癢癢，今年上半年苗栗縣竹南鎮「重災區」湧進一百六十七件檢舉案，桃園市推動智慧執法，則是成功告發逾七百件，苗栗市公所最近啟用十三處熱區移動式監視系統，竹南鎮公所評估跟進，嚇阻掃除垃圾包亂象。

桃園市、苗栗縣部分鄉鎮市實施垃圾不落地，雖規畫有定時、定點垃圾丟棄點，但部分民眾因為工作或生活作息，無法配合垃圾車到達時間丟遞垃圾，衍生街頭垃圾包髒亂點，桃園市政府環境管理處表示，桃園領先六都，率先大規模應用「ＡＩ環境汙染辨識系統」，二○二三年智慧執法，科技創新模式曾獲「國家永續發展獎」肯定。

環管處指出，移動式縮時攝影與固定式ＡＩ辨識技術，鎖定民眾亂丟垃圾、菸蒂之違規熱點，統計今年上半年依廢棄物清理法告發七百零一件，累計罰鍰一百六十八萬元。

竹南鎮曾有環保鎮的美名，卻成了亂丟垃圾包重災區，公所設置七處垃圾收集定點，尤其是立達停車場、中港停車場定點，不時可見非置放時間堆積如山，影響市容觀瞻，飄散異味惱人，並造成環境衛生問題，周邊居民怨聲載道，有民眾看不下去，環保局今年上半年受理一百六十七件，全部集中在竹南鎮，公所訮議提供裁罰標準，並設置智慧執法系統取締亂丟垃圾。

苗栗市公所最近宣布第一波在十三處街頭垃圾棄置熱點，完成建置移動式監視系統，透過科技設備即時監控與嚇阻效果，市公所指出，部分路段長期遭民眾違規棄置垃圾，即使透過勸導、巡查及環境整理，今年根據路口監視器告發八十五件，希望擴大嚇阻效果。

科技智慧執法之外，桃園市政府去年七月起，針對違規亂丟垃圾破壞環境衛生的行為加重了罰則，起跳罰鍰由一千二百元，提高一倍至二千四百元，苗栗縣政府二○二四年十二月修正提高街頭垃圾包檢舉獎金，從罰鍰百分之十，大幅提高到百分之五十，環保局發現因此檢舉案有增加趨勢，更多元管道守護環境。