靜桃專案 桃園降噪 深夜爆竹禁令提前

桃園市政府「靜桃專案」大幅減少噪音陳情案四成多，市府預計今年八月中旬修法，加嚴民俗噪音管制時間，由現行凌晨二時提前至零時卅分，十月則啟動全國首創的「智慧營建噪音管理系統」，以物聯網感測器與雲端平台，即時監控工地噪音。

「靜桃專案」二○二三年六月推動，今年全面升級為「靜桃三點零」，管制範圍從噪音車擴大至民俗宮廟、營建工地及航空、軌道等多元噪音源。市府環保局統計至今年六月底，噪音陳情月平均二五九件，較專案執行前減少約百分之四十二，此外，深夜噪音降低六分貝，違規噪音車告發減少兩成一三，期間也率先向中央倡議修法，開出全國首張改裝排氣管罰單及首件移送扣牌案例，並導入ＡＩ聲紋辨識技術，減少七成人工作業量。

市府表示，靜桃專案下一階段將聚焦民俗與營建兩大噪音治理重點。民俗噪音方面，自去年四月推動宮廟遶境自主檢核制度以來，累計已有二百一十件申請，並新增五十二個社區納入全天禁止燃放爆竹煙火及禁用擴音設備範圍，今年八月中旬完成修法後，深夜噪音管制時段將提前至零時卅分，但春節、天公生及元宵節等民俗節慶不受限制，以兼顧傳統文化。

營建噪音方面，十月起將全國首創「智慧營建噪音管理模式」，凡須繳納空汙費的第一級營建工程，都須架設具夜視、錄音功能的網路攝影機、噪音感測器及PM二點五感測器，全天候監測並即時回傳市府雲端平台。桃園正值開發高峰期，全市每年最多列管五百處工地，市府也將持續盤點航空、軌道等潛在噪音熱點，滾動精進治理策略。

市長張善政表示，市府近年持續強化噪音車及環境噪音管理，已有效改善高噪音改裝車問題。未來除持續布建監測設備，也將掌握噪音車移動趨勢及潛在熱點，避免車輛刻意改道規避取締，並滾動調整監測與執法策略，加強噪音死角治理，全面提升居住環境品質，維護市民生活安寧。