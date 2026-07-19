圖像創作為語言 移工齊聚分享文化記憶

以圖像創作為語言，國立新竹生活美學館推動「移工說說畫」活動，邀請在台移工透過閱讀、飲食體驗及創作，分享自身生命故事與文化記憶，打造族群交流與文化對話的平台。

新竹生活美學館今天發布新聞稿表示，在18日「移工說說畫」活動中，參與者以「家鄉的味道」、「最想念的食物」及「在台灣的生活記憶」為主題進行簡易圖像創作與分享，透過圖像與文字表達思鄉情感與生活感受，也讓現場參與者有機會認識不同國家的飲食文化與生活樣貌。

活動吸引多名菲律賓、印尼、越南及緬甸籍移工與在地新住民參與，菲律賓籍繪本創作者施芬妮分享其創作繪本「嘉年華」，透過故事導讀介紹菲律賓重要節慶文化，以及節慶活動中常見的特色美食與文化意涵。

新竹生活美學館表示，施芬妮是新竹生活美學館「話．畫．看–新住民暨移工母語繪本創作培力獎勵計畫」所培力的繪本創作者，活動也為竹美館116年度「話．畫．看–新住民暨移工母語繪本創作培力獎勵計畫」開啟序曲。

新竹生活美學館長葉于正表示，新竹湖口鄉因鄰近新竹工業區，擁有相當數量的移工及新住民人口，已逐漸形成多元文化共融的生活環境。本次「移工說說畫」活動特別選擇於移工熟悉的老湖口天主堂辦理，並透過教會及地方長期建立的信任網絡協助宣傳與招募，讓更多移工朋友願意走進文化活動場域，分享自身故事與文化經驗。