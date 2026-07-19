快訊

影／台灣大道集合住宅夜間狂竄火焰！5人受困待援 警消搶救中

修手機要給密碼？他相簿遭開15分鐘「親密照恐被看光」 店家1句話回應超心寒

聽新聞
0:00 / 0:00

鍾東錦推五大願景 蔡君婷籲優先改善竹南交通與青年居住

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
苗栗縣長鍾東錦日前發表《苗栗縣政願景白皮書》，提出經濟永續、便捷交通、安心醫養、文化教育及永續觀光五大施政主軸，勾勒苗栗未來發展方向。照片為記者拍攝
苗栗縣長鍾東錦日前發表《苗栗縣政願景白皮書》，提出經濟永續、便捷交通、安心醫養、文化教育及永續觀光五大施政主軸，勾勒苗栗未來發展方向。照片為記者拍攝

苗栗縣長鍾東錦日前發表《苗栗縣政願景白皮書》，提出經濟永續、便捷交通、安心醫養、文化教育及永續觀光五大施政主軸，勾勒苗栗未來發展方向。對此，投入苗栗縣議員第四選區（竹南、後龍、造橋）選舉的蔡君婷18日表示，支持縣府提出長遠願景，更期待各項政策能優先落實到人口成長最快、發展最迅速的竹南、後龍及造橋。

蔡君婷表示，竹南近年因科技產業帶動，吸引大量人口移入，但交通壅塞、托育資源不足、公共設施及生活機能仍有改善空間。她認為，重大建設固然重要，更應同步解決居民每天最有感的民生問題，才能真正提升生活品質。

她指出，在經濟發展之外，縣府應同步推動青年住宅、公共托育、人才培育及青年創業等配套，讓青年願意留在苗栗成家立業；交通方面，除支持台61線、台72線及交流道改善等重大建設外，也建議優先改善竹南公義路、科專路、龍山路及竹南火車站周邊交通瓶頸，透過智慧號誌、停車規劃及道路動線優化，提高通勤效率。

蔡君婷也認為，竹南擁有舊中港派出所、中港老街等歷史文化資產，未來可結合地方創生與智慧觀光，發展特色文化旅遊；同時善用科技產業聚落優勢，推動智慧交通、數位公共服務及智慧治理，打造苗栗科技城市示範區。

蔡君婷表示，議員除了監督縣政，更重要的是反映地方需求、爭取建設資源。她期待縣府五大願景未來能與地方建設相互結合，讓竹南、後龍、造橋不只是苗栗發展最快的區域，更成為民眾生活品質持續提升的宜居城市。

聚傳媒

鍾東錦 青年 苗栗

延伸閱讀

黃世杰拚選桃園市長！啟動13區政策座談 首站平鎮大園蒐集民意

綠營提彰化TPASS通勤月票補貼政見 藍營肯定但「優先蓋完捷運」

影／苗栗持續推動「澳視群英展翅計畫」公費赴澳進修學習 8月1日啟航

影／考選部宣布明年增設地方特考「苗栗考區」 在地鄉親可就近應考

相關新聞

國泰人壽桃園置地廣場建築超出航高爭議 桃市府：展開行政檢核

國泰人壽斥資百億元打造的桃園青埔「置地廣場桃園B區」爆出建物高度超出航高17公尺爭議，桃園市建管處今表示，維護飛航安全是絕對優先原則，市府已初步完成行政檢核，後續將全面釐清案件辦理過程及相關事實，檢視各階段行政程序與審查依據，並依檢核結果依法妥適處理。

「苗栗幣」搶手 昨、今第一波活動任務解鎖 民眾開心賺50點

苗栗縣政府「苗栗幣」數位點數平台7月10日上架，吸引逾4萬人加入會員，縣府昨天、今天首度舉辦現場發幣活動，分別在通霄沙雕藝術節、頭份市尚順育樂世界菁市集，獲得熱烈回響，一天一場限200人，不到2個小時發完，民眾開心賺到50點苗栗幣。

桃園海岸志工1年清466噸垃圾 蘇俊賓促成地景藝術節作品向淨灘者致敬

巴威颱風過後，大量海漂垃圾隨海流湧上桃園海岸，桃園市環保局邀集海岸認養企業夥伴清理，副市長蘇俊賓昨日也到場和志工一起投入災後清運，頂著烈日各類垃圾、廢棄漁具，近百位志工清出200多公斤的垃圾與回收物。

提升通行安全 桃園73處商圈夜市路口 拚9月底前換裝「雙色溫路燈」

為提升夜間道路照明品質及用路安全，桃園市養工處推動「雙色溫路燈」換裝計畫。經盤點，全市商圈、夜市等夜間人潮聚集區有73處路口還沒完成改善，目前已展開備料及施工安排，預計9月底前全數完成，盼透過路段、路口不同色溫配置，提高駕駛辨識度。

噪音陳情減4成！桃園再出招 深夜爆竹禁令提前、500工地即時監控

桃市府推動「靜桃專案」邁入第4年，今年全面升級為「靜桃3.0」，管制範圍從噪音車擴大至民俗宮廟、營建工地及航空、軌道等多元噪音源。市府表示，預計8月中旬將修法，加嚴民俗噪音深夜管制時段，管制時間由凌晨2時提前至零時30分；10月則啟動全國首創的「智慧營建噪音管理系統」，以物聯網感測器與雲端平台即時監控工地噪音，持續打造安靜宜居城市。

通霄鎮違法堆置土石案 鍾東錦：土方未處理、我不可能把怪手發還

苗栗縣通霄鎮南華社區旁農地違法堆置土石案，今年4月暴雨泥水沖入民宅造成損失，7月再爆出外運土石涉嫌竊盜等，縣府跨局處開罰從重30萬元，並移送法辦，縣長鍾東錦交辦類似案件，溯源至委託清運的建商、工廠把關責任，研議不核發使用執照處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。