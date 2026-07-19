鍾東錦推五大願景 蔡君婷籲優先改善竹南交通與青年居住

苗栗縣長鍾東錦日前發表《苗栗縣政願景白皮書》，提出經濟永續、便捷交通、安心醫養、文化教育及永續觀光五大施政主軸，勾勒苗栗未來發展方向。對此，投入苗栗縣議員第四選區（竹南、後龍、造橋）選舉的蔡君婷18日表示，支持縣府提出長遠願景，更期待各項政策能優先落實到人口成長最快、發展最迅速的竹南、後龍及造橋。

蔡君婷表示，竹南近年因科技產業帶動，吸引大量人口移入，但交通壅塞、托育資源不足、公共設施及生活機能仍有改善空間。她認為，重大建設固然重要，更應同步解決居民每天最有感的民生問題，才能真正提升生活品質。

她指出，在經濟發展之外，縣府應同步推動青年住宅、公共托育、人才培育及青年創業等配套，讓青年願意留在苗栗成家立業；交通方面，除支持台61線、台72線及交流道改善等重大建設外，也建議優先改善竹南公義路、科專路、龍山路及竹南火車站周邊交通瓶頸，透過智慧號誌、停車規劃及道路動線優化，提高通勤效率。

蔡君婷也認為，竹南擁有舊中港派出所、中港老街等歷史文化資產，未來可結合地方創生與智慧觀光，發展特色文化旅遊；同時善用科技產業聚落優勢，推動智慧交通、數位公共服務及智慧治理，打造苗栗科技城市示範區。

蔡君婷表示，議員除了監督縣政，更重要的是反映地方需求、爭取建設資源。她期待縣府五大願景未來能與地方建設相互結合，讓竹南、後龍、造橋不只是苗栗發展最快的區域，更成為民眾生活品質持續提升的宜居城市。

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