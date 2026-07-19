男強拖幼童惹議 桃園警查無外傷通報社會局介入

有網友在網路社群平台上傳影片，指桃園市一處公園有男子強拖幼童離開，幼童過程中多次跌倒，引發網友質疑涉不當管教。桃園警方查訪表示，孩童無外傷，已通報社會局介入關懷。

有網友18日在Threads發文並上傳影片表示，在桃園市某公園目擊有男子強拖年幼孩子離開，期間幼童多次重心不穩摔倒。影片上傳引發網友抨擊，有網友提醒「拜託幫忙報警」，也有網友不滿的表示「沒有耐心不要生小孩」，但也有民眾解讀是爸爸要帶貪玩的小孩回家。

桃園市警局桃園分局龍安派出所副所長黃培樺接受媒體聯訪指出，經員警查訪，家長說是因孩童調皮而嚴厲管教，但未造成身體傷害。員警除當場理性勸誡不得過激，後續並通報社會局介入關懷，持續追蹤家庭照顧情形，確保兒少安全。

桃園分局表示，經調查並未有家暴等相關狀況通報紀錄，員警訪查時，孩童父母均在家中，現場查驗孩童身上並無外傷。桃園分局呼籲，如發現疑似兒少受虐或不當對待，請立即撥打110或113保護專線通報共同守護兒少安全。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線