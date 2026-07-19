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84.1公尺大安溪倚天劍 最快116年納生態保護區

中央社／ 台北19日電

台灣團隊找到東亞最高巨木「大安溪倚天劍」引發關注。雪霸國家公園管理處證實，規劃將大安溪倚天劍範圍納入生態保護區，力拚民國116年中旬上路。國家公園署長王成機也說，將請保育巡查員協助定期巡守、保護「大安溪倚天劍」。

電影「神木之島」紀錄台灣研究團隊「找樹的人」如何利用光達資料定位，再實地攀樹測量找台灣最高樹的故事，最後團隊於2023年在台中大安溪上游找到樹高84.1公尺的台灣杉，並命名「大安溪倚天劍」，創下台灣與東亞最高樹紀錄，也引發國際關注。

雪霸國家公園管理處長林文和向中央社記者表示，「大安溪倚天劍」目前所在的大安溪上游是國家公園的一般管制區，除有宿營需求者外，民眾免事先申請；但去年配合每5年1次的「雪霸國家公園計畫第4次通盤檢討」，已提出將「大安溪倚天劍」、以及大安溪上游的西勢山整體範圍變更為生態保護區，將與現有的佳仁山生態保護區連結。

林文和說，「雪霸國家公園計畫第4次通盤檢討」已於去年辦理公開徵求意見，也開過4場地方說明會及2場機關協調會，預計今年完成計畫書圖草案公開展覽及說明會後，明年初就會提報國家公園計畫委員會審議，若一切順利，最快明年中旬就可以由行政院公布實施。

林文和解釋，升級為生態保護區後，必須經申請核准才能進入，比較容易掌握進出人員。現階段也會加強巡察、守護「大安溪倚天劍」，像最近一次巡察是在去年底、今年初。不過由於「大安溪倚天劍」位處深山、人跡罕至，保育巡查員來回一趟就要耗時約1週，預計每年巡邏2至3次。

另外，玉山國家公園管理處表示，據國立成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁提供巨木資料，評估園區內約有224棵65公尺以上巨木，主要分布在東部園區生態保護區及北部園區一般管制區內；其中最高約74公尺，但實際高度還是需到現場量測才能確定。

玉管處說，這些巨木在園區內受國家公園法及內政部警政署保安警察第七總隊警察進駐，都有受到良好保護。

國家公園署指出，根據國家公園法規定，生態保護區為保存生物多樣性，研究生態而嚴格保護的天然生物社會及生育環境地區。於國家公園內禁止採折花木，或在樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形等，違者處新台幣1000元以下罰鍰；也禁止焚燬草木、引火整地，違者最高可處6月以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。

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