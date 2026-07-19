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「苗栗幣」搶手 昨、今第一波活動任務解鎖 民眾開心賺50點

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府「苗栗幣」數位點數平台昨天在通霄沙雕藝術節，舉辦現場發幣活動，獲得熱烈回響。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「苗栗幣」數位點數平台昨天在通霄沙雕藝術節，舉辦現場發幣活動，獲得熱烈回響。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府「苗栗幣」數位點數平台7月10日上架，吸引逾4萬人加入會員，縣府昨天、今天首度舉辦現場發幣活動，分別在通霄沙雕藝術節、頭份市尚順育樂世界菁市集，獲得熱烈回響，一天一場限200人，不到2個小時發完，民眾開心賺到50點苗栗幣。

苗栗幣7月10日上架，目前會員達到4萬3931人，合作店家210間，還會持續增加，縣府數位研考處指出，第一波完成指定任務現場發幣，昨天、今天分別在通霄沙雕藝術節、頭份市尚順育樂世界菁市集，一南、一北登場，其中，通霄海水浴場「雲端發票解鎖中！沙雕藝術節的隱藏關卡」活動，縣府稅務局結合苗栗幣推出互動任務，民眾加入官方LINE、完成指定流程及苗栗幣APP註冊後，即可獲得50點苗栗幣。

數研處長黃智群向現場民眾介紹苗栗幣APP功能及使用方式，並邀請鄉親踴躍下載註冊，參與縣府推出的各項線上及實體活動，透過完成任務賺取苗栗幣，再至縣內特約店家折抵消費，享受數位生活帶來的便利。

另一場在頭份尚順育樂世界天橋下廣場舉辦，結合「時光輪轉．菁創未來 古董車聚×菁市集」，民眾完成按讚粉絲專頁、拍照打卡及分享等任務後，即可領取50點苗栗幣，現場集結青年品牌、文創商品、特色美食，及21輛骨董車展示，不少民眾領取苗栗幣後立即在合作攤位折抵消費，體驗1點等於1元、現領現用。

數研處指出，7月24日起配合「2026苗栗海洋觀光季」推出線上宣傳影片賺點任務，7月25日在後龍鎮公所前廣場辦理「星空『栗』險記，共下FUN影趣」現場發幣活動，縣府持續推出更多線上及實體賺點活動，歡迎鄉親下載註冊苗栗幣APP，踴躍參與各項任務，賺取苗栗幣，支持苗栗在地店家。

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苗栗縣政府「苗栗幣」數位點數平台昨天在通霄沙雕藝術節，舉辦現場發幣活動，獲得熱烈回響。圖／苗栗縣政府提供

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