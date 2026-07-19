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桃園海岸志工1年清466噸垃圾 蘇俊賓促成地景藝術節作品向淨灘者致敬

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓這些年多次和志工一起淨灘。圖／蘇俊賓臉書
蘇俊賓這些年多次和志工一起淨灘。圖／蘇俊賓臉書

巴威颱風過後，大量海漂垃圾隨海流湧上桃園海岸，桃園市環保局邀集海岸認養企業夥伴清理，副市長蘇俊賓昨日也到場和志工一起投入災後清運，頂著烈日各類垃圾、廢棄漁具，近百位志工清出200多公斤的垃圾與回收物。

蘇俊賓也在臉書分享今年桃園地景藝術節，特別為淨灘者致敬而製作的藝術品「重生：拾光者」創作起源，述說桃園海岸最美的故事。

蘇俊賓表示，今年地景藝術節得到各界很大的回響，很多人跟他說不曉得原來桃園有這麼漂亮的海岸，擁有這麼多不同的風貌，環境也比想像中乾淨很多。他認為其中，很大的推手，就是這群可愛的志工。這幾年來多次到桃園海岸和志工們淨灘，見證志工的投入和那種開心付出的奉獻精神，所以當大家欣賞著美麗的海岸時，我們也不能忘記這群人的身影。

蘇俊賓指出，去年一整年，累計參與桃園海岸線淨灘的志工有5萬1338人次，清理466.07公噸垃圾，單位面積的垃圾比過往幾年逐漸變少，這是很重要的進展，代表廢棄物源頭管制開始達到效果。

除了海岸志工，蘇俊賓表示桃園海灘最大的特色，就是26公里由在地企業組織志工團認養，包含台灣美光、中油桃煉廠、台灣橫浜八景島公司、觀音工業區廠商協進會、永豐餘新屋廠、榮鼎綠能、明薘企業等14家，定期巡護海灘維持整潔。

蘇俊賓分享，兩年前地景藝術節籌劃團隊決定以珍珠海岸為第一屆新模式的場域，當時他就提出，地景藝術的故事，除了美麗的天然環境之外，人和土地之間的故事才是最美，最值得作為主題的。

他認為桃園海岸最美的故事，就是有這群可愛的志工，奉獻自己的假日、體力和防曬油，無保留地定期的來關心維護，清出一袋又一袋的垃圾，所以他建議一定要有一個作品向淨灘志工致敬，於是由台灣藝術家邱杰森與法國藝術家莫珊嵐（Margot Guillemot），共同創作「重生：拾光者」，夕陽映照下，超美，讓遊客與參觀者知道這樣的剪影背後，有感人的故事，作品就是向他們致敬的。

蘇俊賓也將自己手繪的「重生：拾光者」地景作品明信片給淨灘志工，作為大家一起守護這片海岸的見證。

「重生：拾光者」的作者邱杰森也留言感謝蘇俊賓當時的建議，他並於臉書分享這篇貼文表示，以前去永安或竹圍漁港，往往只記得海產的美味，卻少有機會真正認識海洋，對環境保護也缺乏概念。近年來看著公部門與民間攜手合作，海岸環境正逐漸恢復生機，真的讓人非常感動。

法國藝術家莫珊嵐也在臉書分享，表示蘇俊賓的貼文給予他們非常重要的肯定，今年的地景藝術節給了她一個全新的視角來看待海岸線的機會。除了海洋本身美景之外，有更多建設將人們與海岸連接，更重要的是志工們的奉獻，他們用時間和勤勞的淨灘保護了這個環境。這件作品是為他們而創作的，也是為了這片景觀本身而創作的，將那些通常無法被看見的人的痕跡，寫入了每一片乾淨的海灘。

蘇俊賓手繪桃園地景藝術節台、法藝術創作品「重生：拾光者」，介紹這件作品的發想過程。圖／蘇俊賓臉書
蘇俊賓手繪桃園地景藝術節台、法藝術創作品「重生：拾光者」，介紹這件作品的發想過程。圖／蘇俊賓臉書

蘇俊賓（前）向志工說明永安漁港海岸「重生：拾光者」作品是向淨灘者致敬。圖／蘇俊賓臉書
蘇俊賓（前）向志工說明永安漁港海岸「重生：拾光者」作品是向淨灘者致敬。圖／蘇俊賓臉書

桃園 蘇俊賓 巴威颱風

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