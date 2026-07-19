國泰人壽桃園置地廣場建築超出航高爭議 桃市府：展開行政檢核

國泰人壽斥資百億元打造的桃園青埔「置地廣場桃園B區」爆出建物高度超出航高17公尺爭議，桃園市建管處今表示，維護飛航安全是絕對優先原則，市府已初步完成行政檢核，後續將全面釐清案件辦理過程及相關事實，檢視各階段行政程序與審查依據，並依檢核結果依法妥適處理。

置地廣場緊鄰機捷A18站及華泰名品城，開發案位於桃園國際機場圓錐面範圍內，第三期兩棟建築物高度分別為58.8公尺及59.9公尺。桃園機場公司今年4月查報障礙物時，發現建物已超越航高限制，若無法透過增設航空警示燈等方式改善，恐須拆除約4層樓。外傳原設計吳姓建築師為此輕生，引發外界關注。

建管處今表示，桃園作為機場城市，建照審查與航高管制息息相關，多年來透過建築師公會協審及複審機制辦理建照，從未發生類似情形，因此認定本案屬單一個案，市府高度重視，已全面調閱相關卷宗展開行政檢核。

建管處指出，本次除調閱建照卷宗外，也同步比對整體開發計畫、都市設計審議、環境影響說明書、環評差異分析，以及民航局歷次函文，逐一釐清各階段審查依據是否完整，並秉持客觀、公正原則還原案件全貌。

檢核發現，本案各期、各區建照均依當時法令檢附航高管制資料，但各階段航高檢討內容並不一致。2014年7月核定的環評曾載明「建築高度不得超過飛航高度限制線（約60公尺）」，但民航局同年8月函文指出，該內容與同年3月函復意旨並不一致，開發單位隨後刪除「60公尺限制」的引用。

建管處表示，整體開發計畫變更後重啟環評，2017年定稿版環評雖已載明基地位於圓錐面範圍內，卻再次引用「實際高度不高於地表60公尺」，並據此認定「不影響飛航安全」。相關資料前後差異及是否影響後續審查程序，均已納入此次行政檢核範圍。

建管處表示，為強化航高管制作業完整性，市府已於去年公告實施更嚴謹的航高通案審查機制，全面要求建照案件檢附基地現況海拔高程、整地後設計海拔高程，以及桃園國際機場航高管制切結書，並加強建築物絕對高度審查。

建管處表示，事發後市府已立即與開發單位研商後續處理機制，雙方以維護飛航安全為最高原則取得共識，將全力協助儘速辦理超高部分拆除及變更設計等作業。此外，此案引發外界對建築師執業環境的討論，建管處樂見並支持建築師法及建築法相關修法，將持續與中央主管機關研商，共同強化建築管理制度。