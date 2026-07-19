提升通行安全 桃園73處商圈夜市路口 拚9月底前換裝「雙色溫路燈」

為提升夜間道路照明品質及用路安全，桃園市養工處推動「雙色溫路燈」換裝計畫。經盤點，全市商圈、夜市等夜間人潮聚集區有73處路口還沒完成改善，目前已展開備料及施工安排，預計9月底前全數完成，盼透過路段、路口不同色溫配置，提高駕駛辨識度。

養工處表示，雙色溫路燈採「路段黃光、路口白光」設計，一般路段使用低色溫黃光，路口則改用高色溫白光，希望藉由色溫差異凸顯路口位置，讓駕駛更容易辨識行人及道路環境，提升夜間通行安全，也兼顧道路照明的舒適性與警示效果。

此次換裝的73處路口皆位於商圈、夜市等夜間人流較多區域，是民眾夜間活動較頻繁的地點。施工前已完成備料等前置作業，後續將採分區、分時段施工，盡量降低對交通及商圈營運的影響，並力拚今年9月底前完成所有路口換裝。

養工處表示，雙色溫路燈依道路特性配置不同光源，一般路段採2700K至3500K低色溫黃光，光線較柔和，在雨霧天候也具有較佳穿透性；路口、斑馬線及學區等位置則採4500K至6500K高色溫白光，可提高駕駛警覺性，也有助於辨識行人、標線及周邊交通環境。

養工處指出，桃園市「路口雙色溫路燈」設計已於去年取得台灣新型專利，並陸續取得日本及德國新型專利。未來將持續配合道路新設及改善工程推廣應用，並視各路段交通環境及使用需求逐步擴大設置範圍，提升道路照明品質與用路安全。