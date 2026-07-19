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噪音陳情減4成！桃園再出招 深夜爆竹禁令提前、500工地即時監控

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府力推「靜桃專案」，預計8月中旬將修法，加嚴民俗噪音深夜管制時段，管制時間由凌晨2時提前至零時30分。本報資料照片
桃市府力推「靜桃專案」，預計8月中旬將修法，加嚴民俗噪音深夜管制時段，管制時間由凌晨2時提前至零時30分。本報資料照片

桃市府推動「靜桃專案」邁入第4年，今年全面升級為「靜桃3.0」，管制範圍從噪音車擴大至民俗宮廟、營建工地及航空、軌道等多元噪音源。市府表示，預計8月中旬將修法，加嚴民俗噪音深夜管制時段，管制時間由凌晨2時提前至零時30分；10月則啟動全國首創的「智慧營建噪音管理系統」，以物聯網感測器與雲端平台即時監控工地噪音，持續打造安靜宜居城市。

環保局統計，「靜桃專案」自2023年6月推動至今年6月底，市民噪音陳情月平均件數較專案執行前減少41.9%，降至259件；深夜噪音降低6分貝，違規噪音車告發數減少21.3%。期間桃園也率先向中央倡議修法，開出全國首張改裝排氣管罰單及首件移送扣牌案例，並導入AI聲紋辨識技術，減少70%人工作業量。

市府表示，下一階段將聚焦民俗與營建兩大噪音治理重點。民俗噪音方面，自去年4月推動宮廟遶境自主檢核制度以來，累計已有210件申請，並新增52個社區納入全日禁止燃放爆竹煙火及禁用擴音設備範圍。今年8月中旬完成修法後，深夜噪音管制時段將提前至零時30分，但春節、天公生及元宵節等民俗節慶不受限制，以兼顧傳統文化。

營建噪音方面，10月起將全國首創「智慧營建噪音管理模式」，凡須繳納空汙費的第一級營建工程，都須架設具夜視、錄音功能的網路攝影機、噪音感測器及PM2.5感測器，全天候監測並即時回傳市府雲端平台，全市每年最多列管500處工地。市府也將持續盤點航空、軌道等潛在噪音熱點，滾動精進治理策略。

市長張善政表示，市府近年持續強化噪音車及環境噪音管理，已有效改善高噪音改裝車問題。未來除持續布建監測設備，也將掌握噪音車移動趨勢及潛在熱點，避免車輛刻意改道規避取締，並滾動調整監測與執法策略，加強噪音死角治理，全面提升居住環境品質，維護市民生活安寧。

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