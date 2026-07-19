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通霄鎮違法堆置土石案 鍾東錦：土方未處理、我不可能把怪手發還

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮南華社區旁農地違法堆置土石案4月初曝光，警方7月查獲涉嫌外運有價土石，扣案現場作業機具。圖／通霄警察分局提供
苗栗縣通霄鎮南華社區旁農地違法堆置土石案4月初曝光，警方7月查獲涉嫌外運有價土石，扣案現場作業機具。圖／通霄警察分局提供

苗栗縣通霄鎮南華社區旁農地違法堆置土石案，今年4月暴雨泥水沖入民宅造成損失，7月再爆出外運土石涉嫌竊盜等，縣府跨局處開罰從重30萬元，並移送法辦，縣長鍾東錦交辦類似案件，溯源至委託清運的建商、工廠把關責任，研議不核發使用執照處分。

苗栗縣4月3日、4日暴雨，通霄鎮南華社區部分住家因大量泥流衝入造成災情，違規堆置土石案情曝光，縣府4月8日現勘，認定案場大部分在都市計畫農業區，其餘部分非都市土地特定農業區農牧用地，10日依違反都市計畫法，開罰最重30萬元，並依違反廢棄物清理法罪嫌移送法辦。

未料，案場7月7日再遭檢舉外運土石等有價料，警方會同有關單位勘察，認定涉嫌未提具清除計畫許可外運，逮捕現場2名作業人員，扣案7輛挖土機等機具，並依竊盜、竊佔罪嫌等移送法辦。

案場惡搞造成一連串社會成本付出，縣府必要時每個月召開跨局處會議列管追蹤審查清理計畫、恢復原農地使用等，7月31日前通知代履行及費用，8月14日前發包清理計畫，縣警局也簽辦中，如果員警查報大量違規堆置土石方案，發放最高1萬元及記功1次獎勵。

「在胡亂傾倒的土方尚未處理前，我不可能把怪手還給違法廠商，發多少文來都一樣。」鍾東錦宣示縣府立場，表示違法堆置土方，讓周邊居民在大雨來臨時可能面臨泥流，造成人命財產危險，違法的企業需要生財機具，通霄鎮民的命就不是命？

鍾東錦強調，只要法理上站得住腳，機具不可能還給廠商，還要追究行為人、地主，並研議溯源，委託處理營建土石方廠商或建商，處分建案或廠房因此不發給使照，促使重視社會責任，不是隨便安排人頭來頂，就拍拍屁股無事一身輕。

苗栗縣通霄鎮南華社區旁農地違法堆置土石案，今年4月暴雨泥流沖入民宅造成損失。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮南華社區旁農地違法堆置土石案，今年4月暴雨泥流沖入民宅造成損失。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮南華社區旁農地違法堆置土石案4月初曝光，警方7月查獲涉嫌外運有價土石，扣案現場作業機具。圖／通霄警察分局提供
苗栗縣通霄鎮南華社區旁農地違法堆置土石案4月初曝光，警方7月查獲涉嫌外運有價土石，扣案現場作業機具。圖／通霄警察分局提供

鍾東錦 苗栗縣 都市計畫

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