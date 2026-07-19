敬老卡擴大消費 學者促設上限

多個縣市陸續擴大敬老卡使用項目，繼新竹市之後，苗栗七月起也開放到農會消費，桃園也在規畫中。學者認為偏離敬老卡補助交通、促進長者健康初衷，應通盤檢討，另「是否為本人使用」也是政策隱憂，建議設定消費點數上限且要滾動修正。

中國文化大學社會福利學系教授王順民說，各地陸續加碼敬老卡點數就是選舉效應，過於民粹思維的津貼政治，將加劇地方財政壓力。不斷養大民眾胃口只會讓敬老卡預算金額不斷爆衝，排擠其他預算項目。

從老人社會學的角度分析，敬老卡原本設計是為了促進長者的交通便利和健康，當使用範圍過度擴大至消費領域，可能偏離其初衷，且未必真正能夠有效提升長者的生活質量。

王順民認為，針對長者法定與非法定社福應有通盤檢討，可思考由同一個帳戶統籌，以家庭支持服務概念，照顧長者健康；各地政府應因地制宜，根據地方實際情況調整政策，或可討論以生活共同圈模式來運作，衡平點數加碼量化與長者關懷的質感。

元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君說，敬老卡原本用意是補助交通、鼓勵長者外出參與社會，但因部分地區大眾運輸不便、班次少，長者點數常用不完，逐步走向生活支持方向可以理解。

「敬老卡最大隱憂是誰在使用。」劉宜君說，若由子女或家屬代為到農會消費、農會又未查驗身分，鼓勵高齡者外出的初衷就會落空，建議納入「比例限制」與「滾動修正」機制，例如生活支持上限兩百點、其餘仍以交通為主；後續政府也應定期檢視點數使用率與族群，確認是否達到高齡友善、健康促進與社會融入目標，才是精準治理。