放寬用途 桃園敬老卡 將開放農會購物

桃園市敬老愛心卡每月八百點目前只能搭乘大眾運輸工具與折抵運動場館門票，不分黨派議員長期爭取放寬使用項目，民進黨市長參選人黃世杰也將此列為重要政見並加碼，市府過去持保留態度，不過，桃園市長張善政昨宣布，將開放敬老卡到農會購物，相關細節尚待公布。

桃園市敬老愛心卡目前發行約四十七萬張，由於每月八百點用得完的人不到百分之二，近年預算大約在四點五億元到四點八億元間。市府過去面對議會各黨團爭取放寬用途，僅表示檢討財政狀況，張善政總質詢時未見鬆口，僅透露將朝照顧就醫長者營養開放。綠營對手黃世杰提政見，將加碼至一千二百點，並放寬到超商購物。

張善政昨宣布，敬老愛心卡規畫開放到農會購物，僅表示正在檢討敬老卡使用範圍，也研議擴大其他服務項目。不過，張未說明開放時間、購物細節與預算來源。農業局表示，初步構想是開放長者購買在地農特產品與當季蔬菜，原則上不鼓勵菸酒，但在地契作的料理米酒仍待研議。

苗栗縣敬老愛心卡每月七百點，為鼓勵長者及身心障礙者多走出家門，六月起陸續開放計程車資折抵與農會購物。社會處表示，縣府原本敬老卡到農會購物每月上限一百點，後來考慮偏鄉難叫計程車，計畫將農會每月一百點上限與計程車資上限二百點合併，開放三百點用於農會消費或搭計程車，但涉及修改系統，預計年底才實施。

台中市敬老愛心卡每月一千點，六都最高，可用於交通、運動及就醫，市府預計十月一日調升計程車單趟車資補助，將從八十五點提升到一百點，初估五十四萬人受惠。

台中市長盧秀燕指出，她上任後，計程車單趟補助從五十點增為八十五點，近年物價上漲，決定調到一百點。加碼後，敬老愛心卡二○二七年整體預算預估約十三億，較今年成長約二成四。