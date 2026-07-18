莊競程率民進黨新竹隊出陣 喊話「精準Debug」重啟新竹市政

民進黨新竹市長候選人莊競程今天率領議員候選人正式出陣。莊競程說，新竹市曾擁有最美好的黃金時期，但過去三年來，因高虹安官司纏身，造成市政停滯，新竹市的光榮一點一滴流失。莊競程誓言，面對新竹市的發展瓶頸，他會以工程師的思維「精準Debug」，逐一找出市政痛點並對症下藥，讓市政重新啟動，找回新竹人的驕傲與光榮。

「民進黨新竹隊」出陣儀式湧入逾千名支持者，立委柯建銘親手將勝利戰旗交給莊競程。柯建銘表示，莊競程就是最佳的市長人選，相信以莊競程的專業與謙卑，他一定可以帶領新竹隊贏得勝利。

外交部長林佳龍與民進黨立法院黨團總召蔡其昌也透過影片力挺莊競程。蔡其昌說，莊競程擔任立委期間，不僅深入理解地方需求，更展現積極的規畫能力與執行力，他將協助莊競程把運動產業深根新竹。

莊競程表示，新竹市重大建設近年停滯，未來將針對台大醫院湳雅院區、新竹總圖、國際展演中心等計畫訂出明確期程，透過公開評估終結延宕，推動城市發展。他也批評近期豪雨造成市區淹水，市府防災應變不足，主張導入AI智慧監測預警系統，以科技提升城市防災韌性。將以智慧交通管理改善東區塞車，並加速北區舊城復興、升級南寮漁港景觀與交通動線；他也強調香山不是城市邊陲，應打造觀光休閒廊帶，帶動地方發展。

莊競程表示，將提升高中職教育量能，推動特色完全中學，並研擬「科技城市教師加給獎金」留住優秀師資，減輕跨縣市通學負擔，讓新竹學子安心就學。

除了民生基礎建設，莊競程更展現宏大的國際產業視野，莊競程表示，將結合新竹大學資源支持國家太空中心發展，打造「第二座護國神山」，擴大竹科效應、形成科技產業廊帶，並推動國際創新加速器，吸引研發中心與創投資金進駐新竹。

莊競程表示，將以「讓新竹成為宜居城市」為目標，呼籲市民用選票啟動城市改變、重拾新竹榮耀。今日新竹隊出陣儀式，包括東區市議員候選人鄭美娟、劉彥伶、曾翰揚、鄭宏輝，南區市議員候選人施乃如，西區市議員候選人陳建名，北區市議員候選人楊玲宜、林士凱、曾國維，以及香山區市議員候選人林盈徹等十位戰將。

莊競程誓言，面對新竹市的發展瓶頸，他會以工程師的思維「精準Debug」，逐一找出市政痛點並對症下藥，讓市政重新啟動，找回新竹人的驕傲與光榮。圖／莊競程團隊提供