桃園平鎮民辦都更啟動、捐建可負擔住宅 預計2029年完工

桃園市長張善政今日下午前往平鎮區，參加「新榮段都市更新案開工典禮」。該案由市府攜手桃園在地建商「宜雄機構」旗下捷登建設共同推動，是平鎮區首件民辦都更案件，歷經捷登建設積極協調，創下「100%全體住戶同意」紀錄，於2025年9月1日核定，預計2029年完工。

桃園都發局表示，繼7月14日都市設計審議大會審議通過第一案建商捐建可負擔住宅13戶之後，今天開工的都更案亦捐贈4戶可負擔住宅，是首件透過都更捐贈可負擔住宅的案件，目前A20、A21及體育園區三區亦已有多個開發案待審中，總捐建戶數已超過200戶。

住都處指出，本案更新前為老舊低矮建物，基地1240坪，將興建1幢2棟、地上22層、地下4層、共226戶的現代化住宅大樓，並無償捐贈128坪市民活動中心及4戶2房型的可負擔住宅，因座落位置十分接近平鎮車站，也符合市府積極推動的TOD政策。

桃市府表示，多元興辦「可負擔住宅」是落實居住正義的重要政策，透過都市更新容積獎勵回饋，將公益空間兼作可負擔住宅，能實質擴大安居量能，讓市民看得到、住得到。

桃市府強調，今天「平鎮區新榮段都更案」開工，象徵平鎮舊市區更新邁出關鍵一步，未來不僅能改善老舊環境、提升公共安全，更能充實地方公共設施，提供民眾更便利的居住環境，未來市府將持續落實都市更新政策，兼顧市民居住權益與都市永續發展。

桃園市長張善政今日下午前往平鎮區，參加「新榮段都市更新案開工典禮」。記者江婉儀／攝影