影／竹林生產獎勵修改適用一般林地 鍾東錦宣布苗栗將研議加碼補助

竹子曾是國人應用廣泛的生活材料，竹筍更是多人喜愛的食材，但因時代變遷，竹子的使用需求大減，農業部今年3月修改「竹林生產更新獎勵作業規範」，將原本僅以原住民保留地禁伐區域為對象的獎勵，擴大至所有林業用地，大幅擴大獎勵適用對象。苗栗縣長鍾東錦今天宣布，伐竹補償擴大到一般林地，有助於環境永續及淨零減碳，除中央有補助，縣府也將研議加碼給獎。

鍾東錦昨天與林業署人員碰面，今天上午參加全縣環保志工群英會提及此事並宣導，鍾東錦回憶幼年時常會幫忙到山裡扛竹子賺點小錢，竹子生長快，還有雨後春筍的形容詞，新的竹子冒頭已不止「一眠大一寸」，而是倍數成長，早年竹子在生活上的用途非常廣，但現今已被塑膠製品取代，應用功能可能只剩一成，竹子生長可吸收大量二氧化碳進行光合作用，但如五年以上的老竹林，生長太密集情況反而會顛倒過來搶吸氧氣，現在中央放寬補償對象，大家有機會搭上車爭取補償，希望與會3名立委幫忙向中央反映將每公頃3萬元的獎勵提高，縣府也會研議加碼補助配合中央政策。

農業部林業署今年3月修改「竹林生產更新獎勵作業規範」，除了原民保留地，一般林地也適用，只要以孟宗竹、桂竹、長枝竹、莿竹、轎篙竹等經濟竹種為栽培竹種，均可納入獎勵範圍，鼓勵竹林所有人投入經營與更新，帶動整體竹材供應量能，並提升環境公益價值。伐竹每公頃如採面積計算方式每公頃為3萬元，另外可採用選擇性砍伐比例申請獎勵，這次修法新增依實際搬出的可利用竹材支數核算獎勵金額，讓補助對接實際生產成果，強化竹林經營與產業供應連結。

林業署表示，竹子和一般需幾十年才能成材的樹木不同，民間有「存三去四不留七」的俗諺，也就是留下生長3年的新竹，砍伐4年的竹子作為竹材，至於7年的竹子已無法成材，持續任由生長，不但影響新竹的成長，也會四處擴散破壞生態，破壞水土保持，因此需要與植林一樣採取疏伐，讓竹子有充足的生長空間，竹林同樣應管理並維持品質。

苗栗縣長鍾東錦今天宣布，中央伐竹補償已擴大到一般林地，有助於環境永續及淨零減碳，除中央有補助，縣府也將研議加碼給獎。記者胡蓬生／攝影