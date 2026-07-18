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參與平鎮千人割稻飯活動 張善政宣布：推動敬老愛心卡在農會購物

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。張善政表示，割稻飯不僅是重要的農事文化，更承載早年農村互助合作、共享豐收成果的珍貴精神。

張善政指出，過去農忙時節，鄰里親友齊心協力收割稻作，工作完成後由主人家設宴答謝，便是「割稻飯」的由來。平鎮區農會多年來持續保存並發揚這項傳統，並透過千人割稻飯、千人踩酸菜及蘿蔔節等特色活動，打造桃園重要農業文化品牌，展現平鎮深厚的農業底蘊與地方特色。

張善政進一步表示，市府持續精進長者福利，現正整體檢討敬老愛心卡使用範圍，除規劃開放於農會體系採購使用，也研議擴大更多服務項目，讓敬老愛心卡發揮更大便利性與照顧效益。感謝議會國民黨團、無黨聯盟的建議，市府將儘快推出照顧更多長輩的方案。

平鎮區農會理事長薛能霖表示，桃園市已規畫擴大敬老愛心卡使用範圍，讓長者可至農會購買農特產品，不僅提升長者生活便利，也有助帶動在地農產品消費，兼顧長者照顧與農業發展，創造雙贏效益。

桃園市農會常務監事莊玉輝表示，感謝市府長期支持農業發展及照顧農民權益，並持續推出多項友善農民措施，更加碼各農會的硬軟體及推廣活動補助，讓每個農會及農友受益良多。

農業局表示，市府持續推動校園食農教育，除全面實施國中小免費營養午餐外，也全面採用國產「三章一Q」可溯源食材，兼顧學童飲食安全與支持在地農業，未來將持續結合特色農產、農事體驗及環境教育，串聯農會、青年農民及學校資源，讓更多民眾走進農村、認識農業，促進農村活化與產業永續發展。

桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今日上午前往平鎮區，出席平鎮區農會推廣平鎮好米暨食農教育「百年稻禾香 千人割稻飯」。記者江婉儀／攝影

平鎮 張善政 農會

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