影／「黃衫軍」掃蕩各社區有成 苗栗縣環保志工群英會今在巨蛋登場

苗栗縣環保局今天上午在苗栗巨蛋體育館舉行「活力苗栗環保志工、義工群英會」，來自18鄉鎮市約700名志工及義工參加，縣長鍾東錦頒獎表揚，並宣布將提高獎金，感謝他們的付出，也期待有更多夥伴加入志工行列，攜手為永續環境努力。

今天的表揚大會同時安排環保趣味競賽，頒發的獎座也利用木材加工剩餘的邊角料製作，凸顯環保意義。

年底選舉愈來愈近，上午出席活動的各級民代、鄉鎮市長多人，包括民進黨提名的苗栗縣長參選人陳品安縣議員、參選苗栗市長的民進黨不分區立委林月琴等人，加上藍營現任立委陳超明、邱鎮軍，會場上就有3席立委，許多鄉鎮市長及競爭對手也到場，加強曝光度。

鍾東錦致詞指出，環保志工平常很辛苦、很努力的整理環境，守護苗栗的好山好水，因此為慰勞他們的辛勞，上任後不僅提高誤餐費並提高獎金讓志工獲得實質的獎勵，且更有榮譽感，期待更多人加入環境志工的行列，出來走一走、掃掃地、活動身體，不僅幫助地方更讓自己的身體活絡起來。

他說，上午出門時原本穿了一襲黃色上衣，後來又換裝，來到會場見到環保志工個個都穿黃色T恤，趕緊向環保局調了一件，加入「黃衫軍」的環保大軍行列。環保志工是縣內維護環境的重要力量，他上任後將志工的誤餐會提高到100元，縣府並研議將環保志工、環保家庭、志工小隊獎金提高至2000元到2萬元不等，感謝志工夥伴平日辛苦的付出。

今年環保局共表揚5個績優環保志工中隊、26個績優環保志工小隊、32名績優環保志工及26組環保家庭，會中並安排「資源灌籃高手」、「清掃接力賽」及「環保同心傳」等趣味競賽，將從參賽隊伍中選拔代表苗栗縣參加10月31日在苗栗舉辦的全國環保志工、義工群英會總決賽。

苗栗縣環保局今天上午在苗栗巨蛋體育館舉行「活力苗栗環保志工、義工群英會」，會中並安排環保趣味競賽。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣環保局今天上午在苗栗巨蛋體育館舉行「活力苗栗環保志工、義工群英會」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣環保局今天上午在苗栗巨蛋體育館舉行「活力苗栗環保志工、義工群英會」，來自18鄉鎮市約700名志工及義工參加。記者胡蓬生／攝影