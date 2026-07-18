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竹市第1季房價漲勢放緩 房市呈現「量回穩、價趨緩」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市6樓以上大樓住宅價格指數。圖／市府提供
新竹市6樓以上大樓住宅價格指數。圖／市府提供

新竹市府公布今年第1季住宅市場分析，買賣移轉1104棟，年減21.2%、季增6.87%；建物第一次登記668棟，季增45.85%。雖受觀望氣氛影響，交易年減，但成交量及第一次登記均較上季回升。住宅單價指數為187.11，年增3.82%、季減15.66，房市呈現「量回穩、價趨緩」格局。

市長高虹安表示，在「安居科技城」的願景下，透過積極管理交易秩序，營造公開透明的交易環境，並運用政府公開資訊結合智慧化分析，定期發布住宅市場分析，提供市民在進行交易價格與風險的評估時，能審慎做出買屋、賣屋或換屋的決策。

高虹安表示，統計今年第1季新竹市買賣移轉登記棟數為1,104棟，相較去年第4季增加71棟，季增6.87%，年減21.20%；建物第一次登記棟數為668棟，相較上季增加210棟，季增45.85%，為去年第1季後相對高點。反映整體市場雖尚未及112年前波交屋高峰水準，但季交易量已有回升。

預售屋市場方面，本季符合分析條件的預售建案共12案（含8個新案）、成交129戶，新案供給與交易量均回溫。實價登錄156戶，較上季增加76戶，創近5季新高；平均成交單價每坪約62.5萬元，季增5.22%，創110年第3季以來新高，主因東區高單價建案成交占比提高。

在價格變動方面，114年第4季住宅單價指數為187.11，較上季下降15.66，但較去年同期增加3.82，顯示短期價格受個案交易價格高低及成交產品組成影響而有所波動，但整體價格漲勢趨緩，市場逐步回歸基本面。

從中古屋交易房屋類型分析，114年第4季以「11層以上電梯大樓」為主要產品，占比約35.94%，格局以「3房」為主，占比約43.36%。成交物件以屋齡10年以下，以及20年至30年生活機能成熟住宅為主，顯示市場對屋況較新、生活機能成熟之住宅產品仍有穩定需求。

高虹安強調，市府將持續透過實價登錄、預售屋資訊揭露及住宅市場分析，落實房市資訊公開。民眾亦可至今年升級改版之「新竹市幸福宜居網」( https://eghouse.hccg.gov.tw/webgis/ )查詢相關最新數據與區域地圖資訊。

2026年第1季買賣移轉棟數統計。圖／市府提供
2026年第1季買賣移轉棟數統計。圖／市府提供

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