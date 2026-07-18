竹市調升高中課輔教師鐘點費20% 高虹安：支持教師專業投入

新竹市政府宣布，自今年7月1日起，調升新竹市高級中等學校課業輔導教師鐘點費，由現行每節新臺幣550元調整為660元，調幅達20%，並請各校依調整後標準重新核算學生收費基準，以實際行動支持第一線教師，持續提升教學品質與學生學習成效。

市長高虹安表示，教師是教育發展最重要的核心力量。許多教師在正規課程之外，仍投入課業輔導工作，協助學生強化學習基礎、培養自主學習能力。市府配合教育部調整「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」政策方向，同步提高高中課業輔導鐘點費，希望讓教師的專業付出獲得合理回饋，打造更友善、更具支持性的教學環境。

高虹安指出，優質教育需要穩定且充足的教學人力支持。此次鐘點費調整，除與中央政策接軌，也展現市府重視教育夥伴、支持教師專業發展的決心，期盼透過完善的待遇制度，鼓勵更多教師投入課業輔導工作，陪伴學生適性發展、多元成長。

高虹安說明，依據高級中等學校課業輔導實施要點規定，學校辦理課業輔導應以收支平衡為原則，教師鐘點費支用不得低於所收費用總額80%，並應優先支給教師最高數額鐘點費。市府此次調整鐘點費標準，不僅有助於提升教師教學意願，也將持續精進本市教育品質，為學生提供更優質的學習支持。

高虹安強調，未來將持續傾聽教育現場需求，透過制度優化與資源挹注，攜手學校與教師共同打造優質教育環境，培育具備競爭力與創新能力的未來人才。