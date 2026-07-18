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推人本交通！南崁國高中人行道窄又小 市府斥4千萬改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市南崁高中與南崁國中位於同一街廓，學生眾多密集，但周邊人行道狹窄成為通學交通安全隱憂，市府斥資4千多萬元改善並利用學生暑假趕工。圖／桃園市航空城工程處提供
桃園市南崁高中與南崁國中位於同一街廓，學生眾多密集，但周邊人行道狹窄成為通學交通安全隱憂，市府斥資4千多萬元改善並利用學生暑假趕工。圖／桃園市航空城工程處提供

桃園市南崁高中與南崁國中位於同一街廓，學生眾多密集，但周邊人行道狹窄成為通學交通安全隱憂，市府斥資4千多萬元改善並利用學生暑假趕工，盼將通學衝擊降到最低。

負責改善工程的航空城工程處指出，「桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫」總經費約4千萬元，改善街道包括蘆竹區仁愛路二段、五福一路、福祿五街和五福六路，總長約1.6公里，工程今年3月開工，預計明年1月完工，為減低對學校師生影響，2校大門前路段規畫於暑假施工。

航工處表示，此次改善導入多項友善環境措施，包含拓寬及新設人行道、退縮行穿線、縮減部分車道寬度、增設避車停車彎等，鋪面選用焚化底渣轉化成的「環保高壓磚」。此外，部分道路速限會調降，照明系統改採雙色溫路燈，提升整體交通安全。

市府強調，市區步道的優化不僅是硬體設施的翻新，更是落實行人優先精神的重要實踐。南崁高中和南崁國中學生多數以千計，期盼工程降低人車爭道問題，提供學區居民與學生一個具備人性化、親和力且符合循環經濟理念的永續生活圈。

桃園市南崁高中與南崁國中位於同一街廓，學生眾多密集，但周邊人行道狹窄成為通學交通安全隱憂，市府斥資4千多萬元改善並利用學生暑假趕工。圖／桃園市航空城工程處提供
桃園市南崁高中與南崁國中位於同一街廓，學生眾多密集，但周邊人行道狹窄成為通學交通安全隱憂，市府斥資4千多萬元改善並利用學生暑假趕工。圖／桃園市航空城工程處提供

南崁 人行道 航空城

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