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桃園合唱藝術節市民賽登場 冠軍獎金12萬元
「2026桃園合唱藝術節」市民合唱大賽今天在中壢藝術館登場，集結多支優秀合唱團隊同場競技，桃園市文化局表示，冠軍可獲得新台幣12萬元獎金，現場開放免費入場觀賽。
桃園市政府文化局表示，18日進行的是一般組比賽，共有5支隊伍參加；19日則為樂齡組賽事，吸引8組報名比賽，評分項目包括合唱技巧與聲樂表現、音樂性與表演力、舞台呈現及整體效果，將選出第1名至第3名及優選獎隊伍，除頒發獎狀外也有12萬元至1萬元不等的獎金。
文化局指出，今年藝術節以「聲聲不息・城市合鳴」為主題，桃園擁有多元文化底蘊，從閩南歌謠、客家山歌、眷村民歌、原住民音樂，到新住民與移工展現的流行歌藝，盼透過合唱串聯城市，鼓勵全民參與，凝聚情感並形塑桃園獨特的文化風景。
桃園市副市長蘇俊賓說，合唱能激發愛與快樂的荷爾蒙，不僅具藝術價值也有助凝聚情感。許多合唱資歷超過2、30年的樂齡組團員，心情與心態也愈發年輕。桃園的合唱藝術持續朝向普及化與專業化發展，市府邀請喜好合唱者共同組成，培育在地藝文人才與專業團隊。
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