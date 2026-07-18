竹北高鐵特區3萬人無郵局 地方爭取隘興段設局解民怨

竹北高鐵特區東海里、隘口里、東平里人口近3萬人，卻至今沒有郵局，民眾長期反映不便。中華郵政長年閒置高鐵特區隘興段415-2地號土地未開發，引發地方關切。新竹縣議員蔡蕥鍹接獲陳情後，透過立委范雲辦公室協調，邀集中華郵政、隘口里長林洪文、里長參選人陳能昌及地方民眾，共同討論郵局設置案及後續推動進度。

蔡蕥鍹表示，該案土地閒置逾10年，她去年已在縣議會提案，盼爭取中華郵政進駐設局，但因權責單位遲未有具體進展，直到范雲立委協助協調，才促成本次會勘。她強調，高鐵特區近年人口快速成長，公共服務設施應同步跟上。

林洪文指出，415-2地號鄰近里民活動中心，長期有民眾質疑土地未妥善利用。中華郵政過去曾於民國103年評估設局條件，當時因人口與工商發展規模不足未達標準，但十多年來地方發展已大幅改變，隘口里不僅新設文興國中小，未來也有聯發科等科技大廠進駐，郵政服務需求更加迫切。

新竹郵局勞安總務科長范揚宗表示，新竹郵局已於今年6月完成郵局設置案初審提案，目前正依初審意見補充資料，若順利通過，將進入專案審查並納入正式建設計畫、編列預算。初步規畫興建地下二樓、地上四樓建築，工期預估約3至5年，最快明年啟動後續作業。

范雲立委辦公室副主任徐承濂指出，高鐵特區居民目前辦理金融、寄送郵件等業務，仍需前往其他郵局，造成不便，未來將持續督促中央加速推動。

陳能昌建議，中華郵政可先評估設置代辦郵局，或租用適當店面作為臨時服務據點，以縮短居民等待時間。范揚宗回應，過去已勘查多處地點，但受建築使用類組、停車位及空間規模等條件限制，尚未找到符合場所，也歡迎地方提供資訊。

蔡蕥鍹表示，此次跨單位會勘代表地方訴求已轉化為具體行動。高鐵特區已成為新竹縣重要生活圈，公共建設必須因應人口成長，她將持續追蹤進度，爭取郵局早日設置，完善居民生活服務。