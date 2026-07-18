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機捷又出包！上班尖峰時段突然故障 千名乘客全被趕下車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
機捷17日發生列車故障，大批旅客被迫在A6泰山貴和站下車，擠爆月台。圖／民眾提供
機捷17日發生列車故障，大批旅客被迫在A6泰山貴和站下車，擠爆月台。圖／民眾提供

機場捷運昨天發生列車故障停駛，車上所有乘客在Ａ６泰山貴和站被趕下車，事發正值上班通勤尖峰，民眾抱怨連連。負責營運的桃園大眾捷運公司表示，突發事件造成班次延誤最長約九分鐘，影響旅客約一千名，造成不便，敬請見諒。

乘車民眾指出，昨天上午八時左右，機捷列車突然故障，大家被趕下車，人潮擠滿月台，頂著大太陽，十分不舒服；另有民眾指出，機捷昨天班次混亂，除了列車不載客，直達車也變普通車，站站停靠，而月台人潮擁擠，她等了兩班車，還是上不去。

突發事件在網路發酵，民眾抱怨桃捷服務差，除了通勤時間列車出包，手扶梯也是三天兩頭就封閉不能用，票閘門票證支付的信用卡公司也很少，而且班次又少，採購新車永遠推給號誌系統不相容，增班遙遙無期。

桃捷公司表示，事情發生在昨天上午七時四十分，列車因駕駛室車頂空調護蓋被行駛時的風壓掀起，繼續行駛恐有安全疑慮，所以在Ａ６泰山貴和站安排旅客下車，因調度後續列車協助疏運，所以直達車改成站站停靠。

至於民眾關心增購列車事宜，桃捷坦言計畫已經暫緩，原因是花費一百一十億元更換道旁號誌系統與採購列車不符經濟效益。

桃捷表示，公司已優化營運模式，班次已經增加，列車承載空間也有餘裕，而未來捷運綠線成環，也能分擔部分機捷運輸需求，整體列車調度會更具彈性，後續將視運量變化啟動更換號誌系統與購車計畫。

機場捷運 機捷

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