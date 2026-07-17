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影／暑期守護青春安全！ 竹市府啟動「核心稽查小組」擴大臨檢

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安今晚前往竹市知名ktv，在包廂與年輕民眾親切互動、宣導，包廂內氣氛歡樂。記者王駿杰／攝影
高虹安今晚前往竹市知名ktv，在包廂與年輕民眾親切互動、宣導，包廂內氣氛歡樂。記者王駿杰／攝影

暑假期間青少年戶外活動及休閒需求增加，為確保青少年活動環境安全，降低被害及偏差行為發生，新竹市長高虹安今晚率市府「核心稽查小組」與警方執行少年保護查察及擴大臨檢勤務，針對轄內青少年易聚集的網咖、KTV、撞球場、無人桌遊麻將館等場所加強查察取締，全力落實青春專案重點工作。

高虹安今晚前往竹市知名ktv，在包廂與年輕民眾親切互動、宣導，包廂內氣氛歡樂。

高虹安表示，市府高度重視青少年暑期安全，每年均結合跨局處資源推動暑期青春專案，並成立「核心稽查小組」，針對違法及違規營業場所依法加強取締，持續淨化影響青少年身心健康的環境，打造安全、健康的暑期活動空間。

除加強查緝「毒品、組織、詐欺、性暴力等犯罪」外，也同步推動「水域、運動、婦幼、求職、消費、交通、網路、遊戲、影視」等9大安全宣導面向，提升青少年法治觀念及自我防護能力，引導青少年遠離犯罪誘惑，安心迎接充實、安全的暑假。

高虹安指出，暑假期間是青少年從事休閒活動及暑期工讀的高峰期，也是犯罪集團可能趁隙接觸、誘騙青少年的時期。市警局將持續落實暑期青春專案，針對毒品、暴力、財產、性及家庭等犯罪類型加強查緝。

警方統計，自今年7月1日至12日止，市警局共查獲毒駕犯罪11人、暴力犯罪3人、財產犯罪32人、性與家庭犯罪10人，其中第二分局於7月8日查獲大型電子遊藝場涉嫌賭博案件，展現警方積極維護治安的執行力。未來也將持續強化青少年易聚集場所巡查、臨檢及安全維護工作，降低犯罪風險。

此外，青春專案期間市警局也將陸續辦理多項兼具教育與休閒功能的宣導活動，包括「反毒天使培訓營」、「射箭育樂營」、「羽球體驗營」、「風一夏帆船體驗營」及「著色接力賽」等多元活動，透過藝術創作、運動體驗及戶外探索，引導青少年培養正當休閒興趣、豐富暑期生活。

同時將婦幼安全、求職安全、交通安全及網路安全等犯罪預防觀念融入活動內容，協助青少年建立正確法治觀念與自我保護意識，共同營造安全友善的成長環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高虹安今晚前往竹市知名ktv宣導。記者王駿杰／攝影
高虹安今晚前往竹市知名ktv宣導。記者王駿杰／攝影

高虹安今晚前往竹市知名ktv，在包廂與年輕民眾親切互動、宣導，包廂內氣氛歡樂。記者王駿杰／攝影
高虹安今晚前往竹市知名ktv，在包廂與年輕民眾親切互動、宣導，包廂內氣氛歡樂。記者王駿杰／攝影

新竹 高虹安

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