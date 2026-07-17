影／明德水庫空中滑索、自行車完工啟用 打造水陸空遊憩區

苗栗縣政府推動明德水庫「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」促參案已有階段性成果，縣長鍾東錦今天中午視察設在遊客中心的空中飛索（滑索）設施。縣府指出，滑索長度達330公尺，是目前台灣西半部最長的高空滑索設施，在取得國際ACCT安全認證後，7月5日起開放預約體驗，遊客能以飛越湖面的絕佳視角，飽覽明德水庫的湖光山色。

苗栗縣2022至2023年成功爭取交通部觀光署經費補助推動「碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉案」與「海棠島區陸域及水域觀光服務營運移轉案」兩大促參案。縣府期盼藉由水、陸、空複合式遊憩設施建置，可為明德水庫風景區注入新活水，全面提升觀光吸引力。

苗栗縣文化觀光局表示，縣府運用觀光署補助經費順利完成第一期碼頭服務區與水岸步道等觀光環境建置，接續進行第二期工程設施補強，包括新建明湖乘船浮動碼頭與起跳台塔架設施。促參案廠商進駐後，除架設滑索外，更投入資金完成起跳台7樓塔架與鴛鴦島降落區服務平台的建置。

滑索體驗實施嚴格的限重分級標準，人員穿著的裝備有5公斤重，合計自身重量後，超過120公斤重將「無緣」體驗，除了滑向鴛鴦島的滑索，還有平行鋼纜的空中自行車索道可體驗。鍾東錦視察時認真的計算時間，估算一趟滑索需要40秒左右，對滑索的安全設施和專業人員的服務指導頗為滿意。

明德水庫在巴威颱風大雨過後，原本青山綠水相映的水庫湖面成了一片黃泥色，預估要一段時間泥沙沈澱後，將可恢復綠波美景。

文觀局表示，明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫自2025年11月中旬試營運至今，已累計吸引達4萬3886人次造訪，體驗創新刺激的遊憩，成功為明德水、陸、空遊憩區創造出國內旅遊的熱門話題。

此外，為讓遊憩環境更加完善，海棠島區現正進行水閘門施工、永春吊橋及周邊環境改善等工程，預計近期將陸續完工。營運廠商超前部署，規畫包含SUP立式划槳、獨木舟等各項水域活動與運動i台灣推廣課程，相信未來海棠島相關工程完工後，定能創造出更亮眼的營運成績。

苗栗縣政府推動明德水庫「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」促參案，打造水、陸、空遊憩區已有階段性成果。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府推動明德水庫「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」促參案，打造水、陸、空遊憩區已有階段性成果。記者胡蓬生／攝影。記者胡蓬生／攝影