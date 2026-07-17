國道工程鳳山溪便橋遭疑釀淹水 農地作物沖毀引民怨…民代會勘研改善

接連颱風造成新竹縣眾多災情，新竹縣議員蔡蕥鍹近日接獲民眾陳情， 鳳山溪橋下國道一號橋樑補強工程疑似便橋設計失當引發溪水倒灌， 造成多起淹水及農損災情。立委范雲辦公室召集相關單位共同會勘，針對接連豪雨造成便橋周邊堆積大量土石和枝幹，影響河道通洪及鄰近農地沖刷、作物受損等，共同研商改善對策。

現場居民質疑，高公局施工便橋疑設計不當，橋底鋼構、消波塊及漂流物堆積，恐縮減通水斷面、改變水流方向，加劇河岸沖刷風險。居民表示，便橋設置後陸續發生大淹水，60多年來首度遭遇溪水暴漲倒灌，農作物、工寮全遭沖毀，農地掏空，農民多年心血付諸流水。

高公局表示，將儘速清除便橋漂流物，並依二河署意見調整消波塊位置；針對受損堤岸缺口，也將先行協助回填恢復，避免後續降雨持續擴大災情。

蔡蕥鍹指出，目前正值颱風及豪雨好發季節，不能只處理表面堆積物，更應全面檢視便橋底部支撐、斜撐及通洪斷面，避免臨時構造物成為新的阻水風險。會中並要求施工單位於8月底前提出便橋及相關設施改善評估方案；如確認可行，應以9月底前完成改善為目標。

蔡蕥鍹表示，由於目前缺乏完整水理分析與專家判定，因此無法逕行認定災害原因或責任歸屬；但受損事實不能被忽略，農損及後續責任歸屬尚待進一步協商。

蔡蕥鍹指出，高公局應加速排除河道風險、提出明確改善期程，完整記錄施工前後狀況，釐清後續責任與農損賠償，畢竟目前極端氣候，之後可能也會面臨颱風洪雨問題，高公局應盡速改善，避免民眾權益再度受損。