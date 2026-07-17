中壢新明市場耐震力不足 明年啟動中繼市場、估2027年10月進駐營業

桃園市中壢區新明市場是附近住戶採買首選之處，但不少違規攤商會在此擺攤，為改善市場周邊市容景觀及交通安全問題，桃園市經發局啟動聯合稽查，今日查獲違規停車6件，違規攤販10件。經發局表示，市場建物已被鑑定為海砂屋，耐震能力不足，未來將於日月亭廣明二停車場設置中繼市場，預計2027年10月進駐營業。

經發局表示，新明市場周邊市容景觀與交通改善計畫自2024年8月開始執行，以明德路為主，分階段進行分隔島的美化跟改善跟交通設施的調整，以及周遭環境的整頓。

自2024年8月至今年7月6日，累計取締違規停車案件3932件、違規攤販1900件、驅離違規停車13件、違規停車拖吊共6件、沒入攤棚攤架90件，共計出動6883人次。

由於新明市場建物於2021年已被鑑定為海砂屋，2024年再次鑑定，耐震能力惡化，結構風險高，為維護攤商及市民安全，市府採「先建後拆，原地安置」原則推動重建，預計於日月亭廣明二停車場(中壢區廣明路與廣明路122巷交界處)設置中繼商場，並進行攤商安置意願調查作為規劃依據。中繼商場面積約1500平方公尺，將設置生鮮、雜貨、美食及命理等四大營業區域，預定2027年10月進駐營業。

中繼商場進駐攤商將依抽籤分配攤位，並配合轉型為商場營業模式，導入綠能節電設施、靜電油煙處理、分區排水系統等現代化設計，營造明亮、衛生、便利的商場環境。經發局表示，

另外，為美化新明市場周邊市容景觀，桃園市政府已於7月24日發布公告，並於8月5日起開始辦理「新明市場周邊(明德路)市容景觀及交通改善改善計畫」，各相關工程單位將陸續進場佈設交維設施及工程施作，封閉中壢區明德路(中正路至中明路段) 左右各一車道，同時將搭配執法取締，嚴格取締違規行為，若有道路上違規設攤營業或於分隔島上堆置貨物、廢棄物等情事，將依法開罰並沒入攤棚、攤架等交通障礙物，以維護用路人通行安全。