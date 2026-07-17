快訊

親曝英特爾走下坡關鍵 基辛格還點名台灣：台海衝擊遠超大蕭條

占比逾6%！大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢新明市場耐震力不足 明年啟動中繼市場、估2027年10月進駐營業

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市中壢區新明市場是附近住戶採買首選之處，但不少違規攤商會在此擺攤，為改善市場周邊市容景觀及交通安全問題，桃園市經發局啟動聯合稽查，今日查獲違規停車6件，違規攤販10件。圖／桃園市經發局提供
桃園市中壢區新明市場是附近住戶採買首選之處，但不少違規攤商會在此擺攤，為改善市場周邊市容景觀及交通安全問題，桃園市經發局啟動聯合稽查，今日查獲違規停車6件，違規攤販10件。圖／桃園市經發局提供

桃園中壢區新明市場是附近住戶採買首選之處，但不少違規攤商會在此擺攤，為改善市場周邊市容景觀及交通安全問題，桃園市經發局啟動聯合稽查，今日查獲違規停車6件，違規攤販10件。經發局表示，市場建物已被鑑定為海砂屋，耐震能力不足，未來將於日月亭廣明二停車場設置中繼市場，預計2027年10月進駐營業。

經發局表示，新明市場周邊市容景觀與交通改善計畫自2024年8月開始執行，以明德路為主，分階段進行分隔島的美化跟改善跟交通設施的調整，以及周遭環境的整頓。

自2024年8月至今年7月6日，累計取締違規停車案件3932件、違規攤販1900件、驅離違規停車13件、違規停車拖吊共6件、沒入攤棚攤架90件，共計出動6883人次。

由於新明市場建物於2021年已被鑑定為海砂屋，2024年再次鑑定，耐震能力惡化，結構風險高，為維護攤商及市民安全，市府採「先建後拆，原地安置」原則推動重建，預計於日月亭廣明二停車場(中壢區廣明路與廣明路122巷交界處)設置中繼商場，並進行攤商安置意願調查作為規劃依據。中繼商場面積約1500平方公尺，將設置生鮮、雜貨、美食及命理等四大營業區域，預定2027年10月進駐營業。

中繼商場進駐攤商將依抽籤分配攤位，並配合轉型為商場營業模式，導入綠能節電設施、靜電油煙處理、分區排水系統等現代化設計，營造明亮、衛生、便利的商場環境。經發局表示，

另外，為美化新明市場周邊市容景觀，桃園市政府已於7月24日發布公告，並於8月5日起開始辦理「新明市場周邊(明德路)市容景觀及交通改善改善計畫」，各相關工程單位將陸續進場佈設交維設施及工程施作，封閉中壢區明德路(中正路至中明路段) 左右各一車道，同時將搭配執法取締，嚴格取締違規行為，若有道路上違規設攤營業或於分隔島上堆置貨物、廢棄物等情事，將依法開罰並沒入攤棚、攤架等交通障礙物，以維護用路人通行安全。

桃園市中壢區新明市場是附近住戶採買首選之處，但不少違規攤商會在此擺攤，為改善市場周邊市容景觀及交通安全問題，桃園市經發局啟動聯合稽查，今日查獲違規停車6件，違規攤販10件。圖／桃園市經發局提供
桃園市中壢區新明市場是附近住戶採買首選之處，但不少違規攤商會在此擺攤，為改善市場周邊市容景觀及交通安全問題，桃園市經發局啟動聯合稽查，今日查獲違規停車6件，違規攤販10件。圖／桃園市經發局提供

桃園 中壢

延伸閱讀

基北北桃平台交通會議登場 聚焦北台灣生活圈再升級

漢來美食雙 Buffet 引擎衝刺！董事長：島語明年將成旗下營收最大品牌

閒置40年！內壢第三市場9月動工　信義房屋：站前迎蛻變

中和海砂屋公辦都更案現曙光 新北住都中心今簽約 共創節能減碳永續宅

相關新聞

中壢新明市場耐震力不足 明年啟動中繼市場、估2027年10月進駐營業

桃園市中壢區新明市場是附近住戶採買首選之處，但不少違規攤商會在此擺攤，為改善市場周邊市容景觀及交通安全問題，桃園市經發局啟動聯合稽查，今日查獲違規停車6件，違規攤販10件。經發局表示，市場建物已被鑑定為海砂屋，耐震能力不足，未來將於日月亭廣明二停車場設置中繼市場，預計2027年10月進駐營業。

受災最慘路段苗62線終於搶通 已可「單線雙向」通行

苗62線道路大湖鄉富興村路段7月13日深夜10點多發生嚴重的巨石坍方，導致交通中斷，經縣府交通工務處及大湖鄉公所連日進行搶通作業，今天下午終於清除落石，開放單線雙向通車。

捨美國穩定生活!新竹音樂行遇害店長為家業返台 虧損也不裁員暖舉曝

新竹市音樂教室發生命案後，預計停業至24日，卻有民眾質疑僅停業10天就恢復營業「太冷血」。鋼琴家許幼莉今天與多名音樂老師、家長及學生前往獻花悼念，並替遭殺害的紀姓店長發聲，強調他長年投入音樂教育、熱心公益：「他真的不是生意人，而是很熱心的人。」

影／鍾東錦發表縣政願景白皮書 以五道光芒破題勾勒苗栗未來發展藍圖

苗栗縣長鍾東錦今天舉辦「縣政願景白皮書」發表記者會，向各界說明縣府的施政規畫理念與未來方向，希望能逐步提升苗栗整體競爭力與生活品質，攜手打造安居樂業的永續家園，讓苗栗成為全台矚目的「觀光科技新都心」，再建縣民光榮感。

影／蕭美琴、鄭朝方同框展竹北政績 開箱圖書館美感閱讀新空間

副總統蕭美琴今天下午在新竹縣竹北市長鄭朝方陪同下，前往竹北市立圖書館福德分館參訪開箱。蕭美琴此次到訪，也被視為外界關注鄭朝方推動城市建設與治理成果的重要行程。鄭朝方表示，福德分館試營運前3天已吸引逾萬人次造訪，館內可見長輩閱報、孩童在親子沙龍區互動，盼打造社區型圖書館，成為城市立體名片。

沙丘變地瓜酥、石滬變米花 觀音農會推桃園地景藝術節聯名伴手禮

2026桃園地景藝術節7月4日至8月30日登場，桃園市文化局攜手觀音區農會，推出兩款結合地景意象與在地農產的限定聯名伴手禮「沙丘黃金地瓜酥片」及「潮汐米花脆果」，邀請國內外藝術團隊與遊客，透過味蕾認識桃園海岸的風土魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。