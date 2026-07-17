受災最慘路段苗62線終於搶通 已可「單線雙向」通行

苗62線道路大湖鄉富興村路段7月13日深夜10點多發生嚴重的巨石坍方，導致交通中斷，經縣府交通工務處及大湖鄉公所連日進行搶通作業，今天下午終於清除落石，開放單線雙向通車。

縣府交通工務處表示，這次落石造成道路外側護欄部分受損及路面破損修復中，目前已設置交通維持設施，請用路人行經該路段時，依現場交維設施及標誌標線指示、注意通行安全。 颱風過後山區邊坡仍可能鬆動，提醒鄉親行經山區道路時提高警覺，留意落石及相關警示資訊，以維通行安全。

大湖鄉長黃惠琴表示，苗62線富興村路段因路面破損，目前用混凝土修補還沒乾，所以先擺交通錐警示，但已可單線雙向通行。

她表示，最近受巴威颱風帶來的大風大雨影響，鄉內各村道路都發生土石流、道路坍塌、路基下陷等災情，鄉公所人員和她這段時間每天都忙著勘災、搶修、協調各項復原工作，希望能盡快讓鄉親恢復正常生活。

苗62線道路大湖鄉富興村路段7月13日深夜10點多發生嚴重的巨石坍方，導致交通中斷，經縣府交通工務處及大湖鄉公所連日進行搶通作業，今天下午終於清除落石，可開放單線雙向通車。圖／苗栗縣政府提供