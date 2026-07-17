捨美國穩定生活!新竹音樂行遇害店長為家業返台 虧損也不裁員暖舉曝

新竹市音樂教室發生命案後，預計停業至24日，卻有民眾質疑僅停業10天就恢復營業「太冷血」。鋼琴家許幼莉今天與多名音樂老師、家長及學生前往獻花悼念，並替遭殺害的紀姓店長發聲，強調他長年投入音樂教育、熱心公益：「他真的不是生意人，而是很熱心的人。」

回顧案情，43歲陽明交大林姓教授14日涉嫌持藍波刀，闖入音樂教室砍殺48歲紀姓連襟店長。許幼莉表示，紀男生前長期投入音樂教育，不僅熱心協助音樂界人士，也經常主動分享資源，「他是一個很熱心、願意把很多資源分享給大家的人。」

許幼莉說，自己的學生曾因想在新竹舉辦音樂會，透過紀男協助引薦相關資源，讓活動得以順利推動，且紀男長期支持公益，曾協助「親愛愛樂」計畫，該計畫主要陪伴來自弱勢及特殊家庭的孩子學習音樂，教室更曾捐贈一架鋼琴，並共同舉辦音樂季，讓學習小提琴、大提琴的孩子有更多演出與交流機會。

許幼莉表示，紀男對音樂始終充滿熱情，更是許多人眼中願意付出的人。據她了解，紀男夫妻原本在美國已有工作、家庭及孩子，生活穩定，但為了回台協助家族經營音樂教室，約15年前返台定居，接手家業。

談及經營教室的情況，許幼莉表示，近年受到疫情及少子化衝擊，音樂教室經營相當辛苦，甚至幾乎沒有獲利，房屋仍背負貸款，但紀男始終沒有裁減員工，而是盡力維持大家的工作機會，「他真的不是一個生意人，而是一個很熱心的人。」

至於外界關注的家族狀況，許幼莉表示並不清楚相關內情，不便評論。她也指出，音樂教室的公司登記負責人一直都是王家么妹，紀男則長期協助教室經營與管理。她感嘆，認識紀男多年，始終認為他為人善良、樂於助人，「他其實不是個壞人。」