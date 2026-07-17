影／鍾東錦發表縣政願景白皮書 以五道光芒破題勾勒苗栗未來發展藍圖

苗栗縣長鍾東錦今天舉辦「縣政願景白皮書」發表記者會，向各界說明縣府的施政規畫理念與未來方向，希望能逐步提升苗栗整體競爭力與生活品質，攜手打造安居樂業的永續家園，讓苗栗成為全台矚目的「觀光科技新都心」，再建縣民光榮感。

鍾東錦發表縣政願景白皮書時，沒有使用演講台，以「輕鬆、聊天」的態度搭配大螢幕圖表侃侃而談，會中還播放「微電影」化身中年大叔與返鄉青年聊起苗栗的發展。

鍾東錦上午以「五道光芒」照亮回家的每一哩路，將施政藍圖化作對鄉親的承諾，分別從經濟永續、便捷交通、安心醫養、文化教育及永續觀光等五大方向，勾勒苗栗未來發展藍圖。

產業發展方面，將配合桃竹苗大矽谷方案，推動後龍產業園區及竹南、頭份科學園區擴大發展，串聯科技產業聚落，提升高附加價值產業發展能量，創造更多在地就業機會，讓青年能留在家鄉發展。同時，布局綠色能源，推動氫能產業示範園區及泰安地熱發電計畫，希望透過這兩項發展，接軌淨零轉型及國際綠能趨勢，打造兼顧環境永續與地方發展的新契機。此外，也規畫苑裡農產品冷鏈加工物流中心及通霄公有零售市場改建工程，帶動地方產業升級。

交通建設以「歸鄉之路」為發展願景，要推動台61線竹南至後龍段平交路口高架化、房裡交流道改善、台72線快速公路延伸銜接台61線等重大交通建設，強化道路系統串聯，並提升交通安全與通行效率；辦理國道1號頭份交流道改善及增設造橋交流道工程，完善交通重要節點；投入改善泰安鄉及南庄鄉道路、雪霸國家公園至雪見道路及泰安鄉中興村長橋等工程，持續改善偏鄉交通環境，讓返鄉之路更加安全順暢，縮短城鄉間的距離。

醫療與社會照護，他提出「貼心醫養」政策，規畫整合縣內醫療資源，促成大千醫院竹南分院、白沙屯媽祖醫院及衛福部苗栗醫院急重症醫療大樓與放療中心興建，提升急重症及癌症治療量能，建構完善的醫療照護網絡；同時規畫推動核心醫療產業園區，興建縣立長照醫養家園及苑裡鎮、造橋鄉衛社政合署辦公大樓，也持續推動新住民家庭服務中心及泰安鄉司馬限部落家屋重建工程，照顧多元族群需求。

教育文化以「書香傳承」為目標，推動陽明交大苗栗校區合作案、爭取竹南科學園區實驗高中設校及設立學生教育與職訓中心，打造育才、留才、用才的永續基地，同時也推動苗栗縣立總圖書館、苗栗藝文特區與竹南鎮樂活運動館等建設，還有南庄鄉田美永和宮修復工程與苗栗客庄生活交流中心，保存歷史文化資產，傳承客庄文化並展現苗栗多元文化底蘊。

觀光與環境提出「依山傍海」發展策略，推動明湖水岸遊憩廊帶、苗北雙城慢行綠網、白沙屯至好望角濱海重要廊帶等建設，串聯山海資源，打造兼具生態、休閒及低碳旅遊特色的觀光環境，規畫活化公館出磺坑觀光遊憩園區、舊山線鐵道自行車路線延伸、原住民族特色遊憩公園及通霄沙雕藝術節國際化，結合自然景觀、文化歷史及地方特色，打造兼具文化、藝術與觀光魅力的旅遊品牌，提升苗栗整體觀光能見度。

苗栗縣長鍾東錦今天舉辦「縣政願景白皮書」發表記者會，向各界說明縣府的施政規畫理念與未來方向，希望能逐步提升苗栗整體競爭力與生活品質，攜手打造安居樂業的永續家園。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦今天舉辦「縣政願景白皮書」發表記者會，向各界說明縣府的施政規畫理念與未來方向，希望能逐步提升苗栗整體競爭力與生活品質，攜手打造安居樂業的永續家園。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦今天舉辦「縣政願景白皮書」發表記者會，向各界說明縣府的施政規畫理念與未來方向，希望能逐步提升苗栗整體競爭力與生活品質，攜手打造安居樂業的永續家園。記者胡蓬生／攝影