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影／蕭美琴、鄭朝方同框展竹北政績 開箱圖書館美感閱讀新空間

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
副總統蕭美琴今天下午在新竹縣竹北市長鄭朝方陪同下，前往竹北市立圖書館福德分館參訪開箱。記者郭政芬／攝影
副總統蕭美琴今天下午在新竹縣竹北市長鄭朝方陪同下，前往竹北市立圖書館福德分館參訪開箱。記者郭政芬／攝影

副總統蕭美琴今天下午在新竹縣竹北市長鄭朝方陪同下，前往竹北市立圖書館福德分館參訪開箱。蕭美琴此次到訪，也被視為外界關注鄭朝方推動城市建設與治理成果的重要行程。鄭朝方表示，福德分館試營運前3天已吸引逾萬人次造訪，館內可見長輩閱報、孩童在親子沙龍區互動，盼打造社區型圖書館，成為城市立體名片。

蕭美琴今天與鄭朝方、客委會主委古秀妃等人共同開箱，並進行交流座談，蕭美琴肯定鄭朝方，親自投入圖書館改造，每個細節都講究，以有限資源發揮最大效益，保留舊建築特色，同時打造兼具美感與豐富內容的閱讀空間，讓更多民眾受惠。她也特別帶來幾本書籍與竹北民眾分享。

鄭朝方表示，竹北市立圖書館福德分館試營運後，民眾對圖書館的期待已不只是借還書，而是成為生活交流的公共場域。館內融入「星際」主題設計，打造具特色的閱讀空間，也是全世界獨一無二、自帶香氣的圖書館，希望市民不只走進圖書館借閱，更願意停留，成為城區重要生活記憶。

他指出，福德分館試營運前3天即吸引逾萬人次造訪，因應竹北夜班族需求，周五、周六也延長開放至午夜12點，透過更貼近民眾生活的服務，打造友善閱讀環境。

市公所表示，福德分館過去因空間老舊、硬體受限，加上地震造成室內裝修受損，市積極爭取客委會近3000萬元補助，推動館舍翻新與空間活化，如今以嶄新面貌呈現，展現老舊空間再造與城市美學成果。

對於蕭美琴繼去年11月視察竹北仁義市場，今天再度來竹北開箱圖書館。鄭朝方表示，竹北近年快速轉變，許多過去停留在理念上的城市願景，已逐步透過建設落實，也受到大新竹地區及全台關注。他強調，城市治理不應停留在對立與口水，而是以實際成果回應民眾需求，融合創新、美學與務實精神，讓城市建設成為最直接的政績展現。

蕭美琴此次到訪，也被視為外界關注鄭朝方推動城市建設與治理成果的重要行程。記者郭政芬／攝影
蕭美琴此次到訪，也被視為外界關注鄭朝方推動城市建設與治理成果的重要行程。記者郭政芬／攝影

蕭美琴 鄭朝方 竹北

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