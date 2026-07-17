沙丘變地瓜酥、石滬變米花 觀音農會推桃園地景藝術節聯名伴手禮

2026桃園地景藝術節7月4日至8月30日登場，桃園市文化局攜手觀音區農會，推出兩款結合地景意象與在地農產的限定聯名伴手禮「沙丘黃金地瓜酥片」及「潮汐米花脆果」，邀請國內外藝術團隊與遊客，透過味蕾認識桃園海岸的風土魅力。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，地景藝術節不只是欣賞藝術，更是個讓遊客深入認識桃園海岸土地、人文與農業的機會。因此與文化局合作，將在地特色農產，轉化為兼具故事性與設計感的伴手禮。透過「從土地到餐桌、從藝術到生活」的理念，讓伴手禮不只是紀念品，而是讓旅人「把桃園海岸美景、美味帶回家」的重要媒介，讓在地農產品，透過藝術節被更多人看見，提升在地品牌能見度。

其中，「沙丘黃金地瓜酥片」嚴選素有「黃金地瓜」之稱的台農57號地瓜，由在地小農友善耕作栽培，減少農藥及化學肥料使用，孕育出色澤橙黃、口感綿密、香甜濃郁的優質地瓜。經低溫烘焙與簡單調味，保留食材最純粹的風味。包裝則以觀音沙丘實景為設計主軸，搭配透明鏤空設計，讓金黃色地瓜酥片宛如綿延沙丘，巧妙將地景意象融入產品之中。

另一款「潮汐米花脆果」則選用台灣優質白米膨發製成，拌入在地黑米，以減油、減糖製程呈現自然米香，打造香脆卻無負擔的健康點心。黑白米交織的小立方外型，宛如海岸邊的鵝卵石，也象徵百年石滬層層堆疊的文化景觀，讓民眾在欣賞桃園珍珠海岸地景藝術的同時，也能透過味覺感受海岸文化的獨特魅力。

觀音區農會表示，「沙丘黃金地瓜酥片」及「潮汐米花脆果」已同步於桃園地景藝術節5個資訊服務站及農會實體通路販售，包括竹圍漁港漁業綜合大樓、許厝港濕地轉運中心、草漯沙丘觀音展示館、永安海螺館、新屋福興宮及蓮花園休閒農業區遊客服務中心、觀音區農會、新屋區農會皆可購買，每包售價89元。

桃園市文化局攜手觀音區農會，推出兩款結合地景意象與在地農產的限定聯名伴手禮「沙丘黃金地瓜酥片」及「潮汐米花脆果」。圖／觀音區農會提供