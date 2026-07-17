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太平洋上珍珠的痛苦遭遇 馬紹爾大使訴家鄉核武試驗盼全球反思

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）向民眾介紹家鄉，同時也藉由家鄉歷史與處境，喚起民眾對核武戰爭與氣候環境變遷反思。圖／桃園市秘書處提供
馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）向民眾介紹家鄉，同時也藉由家鄉歷史與處境，喚起民眾對核武戰爭與氣候環境變遷反思。圖／桃園市秘書處提供

桃園市政府舉辦「從桃園看世界—駐台大使講座」，16日邀請到馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）帶領民眾認識馬紹爾，同時也藉由家鄉歷史與處境，喚起民眾對核武戰爭與氣候環境變遷反思。

卡蒂爾指出，馬紹爾群島共和國是由29座環礁及5座獨立島嶼組成，這些島嶼就像一條條散落在太平洋上的珍珠項鍊，因此馬紹爾有「太平洋上的珍珠」美譽；馬紹爾擁有得豐富海洋資源，是全球極具代表性的潛水及生態旅遊聖地。然而，馬紹爾群島在1946年至1958年經歷美國67次核武試驗，居民不僅被迫撤離，還因土地與水源因嚴重輻射污染，至今無法重返故鄉。

此外，馬紹爾群島地勢低窪，受面臨海平面上升與海水倒灌的環境威脅，可能是第一個因氣候變遷而消失的國家，而這場危機終將影響全人類。

卡蒂爾表示，訴說歷史並非以受害者自居，而是期盼透過經歷喚起全球反思。至於氣候問題，馬紹爾人民更願意成為積極捍衛家園的「氣候戰士」，呼籲國際社會攜手落實氣候正義，守護下一代的永續未來。

針對兩國交流，卡蒂爾強調馬紹爾與我國1987年建交，雙方同為海島國家，共享南島文化傳統及自由民主理念價值，總統海妮(Hilda C. Heine)故鄉奧爾環礁也在2025年跟桃園締結姊妹市，期盼兩座城市能持續深化互動。

桃園市秘書處長曾俊豪表示，本次為「從桃園看世界」系列講座的第13場，邀請具備豐富外交資歷的馬紹爾駐台大使卡蒂爾主講。桃園市去年在卡蒂爾牽線下，與奧爾環礁締結姊妹市，未來雙方將在觀光、原民及文化工藝等領域深化交流；市府也會持續邀請各國駐台大使及城市首長蒞桃演講，讓市民可以透過講座，從桃園接軌國際，了解世界。

桃園市政府舉辦「從桃園看世界—駐台大使講座」，16日邀請到馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）帶領民眾認識馬紹爾。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府舉辦「從桃園看世界—駐台大使講座」，16日邀請到馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）帶領民眾認識馬紹爾。圖／桃園市秘書處提供

馬紹爾群島 氣候變遷

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