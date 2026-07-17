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新竹最夯景點出爐！新竹公園蟬聯冠軍 漁港、城隍廟緊追

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
東門市場與護城河鄰近商圈穩坐竹市人氣王寶座。圖／新竹市政府提供
東門市場與護城河鄰近商圈穩坐竹市人氣王寶座。圖／新竹市政府提供

新竹市觀光持續升溫，2025年竹市遊客突破1847萬人次、年增15%，2026年前5個月也吸引近850萬人次，其中2月創下187.6萬人次單月新高。市長高虹安表示，新竹公園、新竹漁港及城隍廟商圈穩居大新竹熱門景點前三名，顯示品牌活動、景點優化及低碳交通策略逐步發揮效益。

新竹市政府今公布觀光署統計資料，2024年起竹市旅遊人次呈現穩定成長，2025年全年遊客突破1847萬人次，較前一年增加15%；2026年前5個月累積近850萬人次，平均每月約170萬人次，其中2月更創下187.6萬人次的歷史單月新高。

高虹安表示，新竹公園為大新竹遊客人次最高景點，平假日每月均吸引超過30萬人次；排名第二的新竹漁港，2025年吸引225萬人次到訪。2026年1月至4月，新竹公園、城隍廟商圈及新竹漁港仍穩居大新竹最熱門三大景點。其中城隍廟商圈在春節及民俗節慶期間，單月遊客近39萬人次，帶動商圈消費；頭前溪河濱公園與自行車道每月則有16萬至19萬人次，反映運動休閒旅遊需求持續增加。

高虹安指出，新竹市已逐步形成結合舊城文化與「山湖海」景觀的觀光特色。東門市場及護城河周邊商圈近年透過市府舉辦各項活動，轉型為夜間經濟及青年創業聚落，自2025年起每月穩定吸引約40萬人次；新竹公園結合新竹動物園、生態教育及玻璃藝術，2025年全年遊客也達386萬人次。

高虹安分析，遊客成長主要有三項原因。首先是持續舉辦國際風箏節、竹塹中元城隍祭、兒童遊藝節、國際動漫節、風城野營祭及青草湖秋焰祭等品牌活動，帶動觀光人潮。其次是景點優化，包括竹風漁市整建、青草湖水岸改善及推廣SUP、天鵝船等水域活動。第三則是推動新竹觀光巴士，提升交通便利性並延長旅客停留時間。

高虹安表示，新竹市兼具自然景觀與舊城文化，觀光人次持續成長，反映市府推動觀光政策逐步展現成果，也是市府與旅宿、餐飲等在地業者共同努力的結果。未來將持續深化觀光品牌，打造更友善、永續的旅遊環境，進一步將觀光人流轉化為地方商機。

新竹公園結合鄰近的新竹動物園，以每月超過30萬人次的穩定流量居次。圖／新竹市政府提供
新竹公園結合鄰近的新竹動物園，以每月超過30萬人次的穩定流量居次。圖／新竹市政府提供

頭前溪河濱公園與自行車道憑藉著完善的運動休閒規畫，每月穩定貢獻16至19萬的休閒人次。圖／新竹市政府提供
頭前溪河濱公園與自行車道憑藉著完善的運動休閒規畫，每月穩定貢獻16至19萬的休閒人次。圖／新竹市政府提供

充滿傳統美食香氣的「城隍廟商圈」則穩居第三。圖／新竹市政府提供
充滿傳統美食香氣的「城隍廟商圈」則穩居第三。圖／新竹市政府提供

城隍廟 城隍 新竹

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